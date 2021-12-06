Terme'yi sel kabusundan kurtaracak projede sondaj çalışmaları başladı

Samsun'un Terme ilçesini sel kabusundan kurtaracak "Terme Çayı Islah Projesi"nde sondaj çalışmaları başladı. "Terme Çayı Islah Projesi"nin proje yapım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçenin kronikleşmiş sorunlarına neşter vurmak için çalışıyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeyi sel kâbusundan kurtaracak, Terme Çayı Islah Projesi'nin devam eden sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Terme Çayı Islah Projesi için devam eden sondaj ve etüt çalışmaları yapan ekipleri ziyaret eden Başkan Kılıç, "Terme Çayı ıslah projesi çalışması için ilk kazmanın vurulmasına az bir vakit kaldı. Devlet Su İşleri tarafından yapılan ihale ile 2 bin 100 metrelik alanı kapsayacak Islah projesi için dik kesitli kazır istinat duvarı yapımı ve SamsunOrdu Karayolunu da kapsayan alanda 80 metrelik 3 adet araç köprüsü yapımı için harita ve sondaj çalışmaları başladı. Ekipler çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.



“Terme'yi yarınlara hazırlıyoruz”

Terme'nin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Kılıç, "İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günü birlik değil 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. İlçenin kronikleşmiş sorunlarına neşter vurmak için çalışıyoruz. Göz boyayacak, günü kurtaracak projelerle değil, geleceğimizi kurtaracak projelere enerjimizi harcıyoruz. Islah projesi ile ilçemizin sel sorununu çözeceğiz. Kamu Kampüsü projesiyle ve yeni bulvar yoluyla hem trafik sorununu çözeceğiz, hem de kentimizi yeni bir meydana kavuşturacağız. Yeni sosyal alan ve yaşam merkezi projemizle hemşehrilerimizin nefes alabildiği yeni alanlar açacağız. Şehrimizi yarınlara hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

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