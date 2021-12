Genç fizikçiler “Atmosfer ve Evren” konulu seminerde bir araya geldi Türk Akademisyen Dr. Aşan Bacak, OMÜ’lü öğrencilerle bir arada

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Kuzey ve Güney Kutupları’nda Araştırmalar Yürüten Türk Akademisyen Dr. Aşan Bacak Mezun Olduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) genç fizikçiler ile Atmosfer ve Evren” konulu seminerde bir araya geldi.

OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümünün davetlisi olarak mezun olduğu OMÜ’ye gelen Dr. Aşan Bacak, düzenlenen “Atmosfer ve Evren” konulu seminerde genç fizikçilerle buluştu. FenEdebiyat Fakültesi Konferans Salonu’ndaki seminerde; Kuzey ve Güney Kutupları’nda araştırmalar yapan OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu akademisyen Dr. Aşan Bacak, yaşanılan çağı, iklim değişikliği çağı olarak değerlendirirken evrenin temel çalışma prensiplerinin dünya atmosferi ve hayat ile olan ilişkilerini irdeledi. Etkinliği; Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dinçer, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.



TÜBİTAK 2232 programı ile Türkiye’ye davet edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Burs Programı kapsamında, çalıştığı Manchester Üniversitesinden (The University of Manchester) Türkiye’ye davet edilen OMÜ mezunu Dr. Aşan Bacak, seminerinde atmosferdeki gaz fazı reaksiyonlarının şehirlerdeki hava kirliliği, iklim değişiklikleri, toplum sağlığı, güvenlik, savunma üzerindeki etkilerini ve insanlığın yaşanabilir yeni gezegen arama çabalarını reaksiyon kinetikçisi gözü ile bakarak değerlendirdi ve fikirlerini dinleyiciler ile paylaştı.

Sunumunda, dünyanın en büyük deneylerini yaparak evrenin sırlarını çözmeye çalışan İsviçre’deki CERN’e (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) de değinen Dr. Aşan Bacak, “Görev yaptığım Manchester Üniversitesinde kurulu Reaksiyon Kinetiği Laboratuvarlarımı Türkiye’ye taşıdık. Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünde misafir araştırmacıyım; Ulusal Parçacık Hızlandırıcısı ve Işınım Laboratuvarı’nda, kısaltılmış adıyla TARLA’da, atmosfer ve çevre kimyası alanında araştırmalar yürüteceğimiz 2 adet Spektroskopi Laboratuvarı kuruyoruz. Kütle Spektroskopi Laboratuvarı’mız kuruldu ve pek yakında da Elektron Spektroskopisi Laboratuvarı’mızın kuruluşuna başlayacağız. AECL (Atmosfer ve Çevre Kimyası Laboratuvarları) olarak atomik ve moleküler reaksiyonları, spektroskopik yöntemler ve hızlandırıcı kaynaklı ışık kullanarak inceleyebilen dünyadaki 2 laboratuvardan birisi olacağız” dedi. Maddenin temel yapısından bahseden başarılı araştırmacı, devamında ise şunları söyledi:

“Dünya atmosferinin mekanizmalarını detayları ile anlayabilmemiz, moleküllerin birbirleri ile olan ilişkilerini çözmemize bağlı. Atmosferimiz, şu an insanlığın anlamaya çalıştığı en karmaşık sistem. Bu nedenle sistemin çalışmasında temel rol oynayan parçaların sırlarını keşfetmek zorundayız.”



Kuzey ve Güney Kutupları ile Amazon ormanlarındaki tecrübelerini paylaştı

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde küresel iklim değişiklikleri, küresel iklim modelleri, uydu ve küresel konumlandırma sistemleri, canlı hayatı gibi konulardan söz eden Dr. Aşan Bacak, saha deneyleri esnasında görev yaptığı Kuzey ve Güney Kutupları, Amazon yağmur ormanları, araştırma istasyonları, gemileri ve uçaklarında yaşadığı deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. İklim değişikliği üzerine çalışmaları nedeniyle 2021 yılı Nobel Fizik Ödülü alan araştırmacılara atıfta bulunan konuk Dr. Aşan Bacak’ın araştırma konuları ve akademik deneyimleri, kendisini dinleyen öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Dr. Aşan Bacak sunumu sonrasında öğrencilerin merak ettiği noktalara ilişkin soruları da cevapladı.

Etkinlik sonunda Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dinçer, araştırma ve çalışmalarıyla OMÜ’yü onurlandıran konuk Dr. Aşan Bacak’a günün anısına plaket ve güneş saati takdim etti.

