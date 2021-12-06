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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların hediyesi Başkan Demir’den

İHA

Çocukların hediyesi Başkan Demir’den

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ kapsamında sosyal medyadan yapılan çekilişle kitap kazanan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyelerini verdi. Çocuklarla sohbet edip, kitap okumanın önemine değindi.
‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ münasebetiyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kendisinin de sevdiği bir kitaptan yaptığı alıntı ile çocuklardan sevdikleri alıntıları yorum olarak yapmasını istedi. Yorum yapanlara kitap hediye edeceğini ve 6 çocuğu aileleriyle ziyaret edeceğini duyurdu. Bu kapsamda kitap hediyesi kazanan Nesrin ve Hakan Topal çiftinin çocukları 13 yaşındaki Yusuf Kenan Topal ile Beyza ve Mehmet Oğuz çiftinin 8 yaşındaki çocukları Hasan Kerem Oğuz’u evlerinde ziyaret eden Başkan Demir, kitaplarını hediye etti.
Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde çocuklar ile tanışan Başkan Mustafa Demir, karşılıklı olarak birbirlerinin telefon numarasını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ayrıca Yusuf Kenan Topal’ı okulunda da ziyaret edeceğinin sözünü verdi. Aileler ise Başkan Demir’i evlerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kitap kazanan diğer çocukları da evlerinde ziyaret edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta edinmesi ve kitabın önemine dikkat çekmek amacıyla yavrularımıza böyle bir sürpriz yaptık. Her zaman gittiğimiz her yerde çocuklarımıza kitap hediye ediyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da zaman zaman yaptığımız çekilişlerle kitap dağıtıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle çocuklarımızın hayatından hiçbir zaman kitapların eksik olmamasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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