Samsun'da esrarla yakalanan bir kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu üzerinde ve evinde esrar ele geçirilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine H.K.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıs İlkadım Hastane Mahallesi'nde araç içerisinde 41,30 gram esrar maddesi ile yakalandı. H.K.'nin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 202 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL para ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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