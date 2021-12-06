Çarşambalılardan dayanışma örneği

Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF) ve bünyesindeki dernekler, bu yıl 8’inci kez düzenledikleri "Çocuklar Üşümesin" kampanyası ile Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilgisayar laboratuvarı oluşturdu. Kampanyanın adına uygun olarak da 700 öğrenciye mont yardımı yapan ÇADEF, Çarşamba'da okuyan öğrenciler için de kitap desteğinde bulundu.

ÇADEF tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Çocuklar Üşümesin” kampanyası ile ilçede bulunan Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, 23 bilgisayarlı bir bilgisayar sınıfı kuruldu. Ayrıca kış günlerinde öğrenciler üşümesin diye kampanyanın da adına uygun olarak 700 öğrenciye mont desteği sağlandı. Dernek, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Her Okula Bir Kütüphane” kampanyasına katkı sunmak için de bin kitap desteğinde bulundu. Geçen yıl da korona virüs pandemisi nedeniyle online eğitime destek amacıyla öğrencilere, 135 tablet dağıtılmıştı.

Programa katılan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu ve ÇADEF Başkanı Hayati Sözen, hemşehri derneklerinin önemini vurguladı. Programda konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Dernekler Federasyonu ve bünyesinde barındırdığı diğer dernekler, Yıldıray Çınar Meslek Lisemize bir bilgisayar laboratuvarı kurdular. Çarşamba’mızda eğitim gören öğrenciler için de kitap desteğinde bulunup, mont yardımı sağladılar. Bizim ortak paydamız, sevgimiz, birliğimiz Çarşamba. Dernek başkanlarımıza, üyelerimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Gurbete gidilse de Çarşambalılık ruhu yok olmaz, eksilmez. Hemşehrilerimiz doğdukları yerden uzak olup gurbette yaşasalar da evlerine, yuvalarına, doğdukları topraklara aidiyetleri devam ediyor. Her anlamda, her yerde Çarşambalılığımızla gurur duyuyoruz. Biz tarihi, doğası, kültürüyle olduğu kadar insanıyla da örnek bir ilçeyiz” dedi.

Öğretmenevinde gerçekleşen programa ayrıca Ayvacık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kamil Öztürk, dernek yetkilileri ve yöneticiler ile muhtarlar katıldı.

Katılımcılar programdan sonra Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek bilgisayar laboratuvarının açılışını gerçekleştirdiler.

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