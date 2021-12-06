Canik Belediyesi Mevlana'yı anma etkinliğinde ödül dağıtıyor

Canik Belediyesi, Mevlânâ Haftası kapsamında ‘Mevlânâ'nın 7 Öğüdü'nü okuyanlara ödül dağıtıyor.

7 ve 17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlânâ Haftası kapsamında Canik Belediyesi, ilçede ödüllü anma etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikte “Mevlânâ'nın 7 Öğüdü”nü okuyan vatandaşlara çekilişle hediye veriliyor. Çekilişe katılacak olan vatandaşların “Mevlânâ'nın 7 Öğüdü”nü okuyup videoya kaydederek Canik Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarına göndermeleri isteniyor. Video gönderen katılımcılar arasında yapılacak çekilişte 1 adet Ney, 3 adet Mesnevîi Şerif ve 10 adet Ahşap Yazboz hediye edileceği duyuruldu. Etkinliğe Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden her yaştan vatandaşın katılabileceği bildirildi.



“Okuyarak Mevlana'yı keşfedeceğiz"

Bu etkinlik sayesinde herkesin Mevlânâ Celaleddini Rûmî'yi yeniden keşfe çıkacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Biliyorsunuz, Peygamberimize gelen ilk ayetler ‘Oku' emriyle başlar. Bizim de toplum olarak bir an önce okuma alışkanlığı kazanmamız gerekmektedir. Hep birlikte Mevlânâ'mızı yeniden okuyup keşfedeceğiz. Bu etkinlik vesilesiyle Mevlânâ'yı daha iyi anlamak üzere yeni bir kapı aralamış olduk. İnşallah bu tür kültürel etkinlikler ardı sıra gelecektir. Çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza sahip olduğumuz kıymetlerimizi hatırlatmak, duyurmak, tanıtmak başta bizlerin görevidir. Tüm hemşerilerimize bu etkinliğe katılmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Son başvuruların 17 Aralık günü saat 23.59’a kadar devam edeceği etkinliğin çekilişi 20 Aralık’ta sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek.

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