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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CANiK ihracat şampiyonu oldu

İHA

CANiK ihracat şampiyonu oldu

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), Türk savunma sanayisinin dünyadaki vitrinine nitelikli bir değer kazandırdığı ihracat faaliyetleriyle ihracat şampiyonları arasındaki yerini aldı. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından, Türk Savunma Sanayiinde sürdürdüğü başarılı ihracat faaliyetleriyle namlulu silahlar kategorisinde ihracat şampiyonu ilan edildi.
SYS olarak sürdürdükleri ihracat faaliyetleriyle Türk savunma sektörünün geleceğini şekillendirdiklerini belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı İsmet Aral, “Köklü tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan gelişmiş ARGE kültürümüz, şirketimize ihracat şampiyonluğu getirdi. İhracatımızı yeni hedef pazarlarımız ve inovatif ürünlerimizle sene sonunda 100 milyon dolar civarına ulaştırmayı, ön siparişleri alınan yerli ve milli uçaksavarımızla 2022’de bu rakamı 125 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Başarılarımızla Türkiye’nin bayrağını dünyada dalgalandırmaktan büyük bir onur duyuyoruz” dedi.
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21 kapsamında, birliğin 10'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla son 10 yılda en fazla ihracata imza atan şirketlere ödül verildi. Savunma sanayinin önde gelen şirketleri farklı kategorilerde ödüllendirilirken, CANiK markasıyla dünya endüstri devleri arasında Türkiye’yi temsil eden Samsun Yurt Savunma (SYS), namlulu silahlar kategorisinde ihracat şampiyonu ilan edildi.
İhracat şampiyonu ödülünü SYS adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Savunma ve Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) Başkanı Naki Polat’tan alan Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı İsmet Aral, “Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından ihracat şampiyonu olarak ilan edilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. 23 yılda elde ettiğimiz sayısız başarılar arasına ihracat şampiyonluğu unvanını da eklemekten onur duyuyoruz” diye konuştu.

“Yeni hedef pazarlarımız, yeni şampiyonluklar getirecek”
Hakkı İsmet Aral, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:
“Türk savunma sanayi, üretimin yanı sıra ArGe ve inovasyondaki gücüyle de dünyanın dev endüstrilerine meydan okuyor. CANiK markamızla yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarımız ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye’yi temsil ediyoruz. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden bir şirket olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle geleceğin yeni yol haritalarını belirleyerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçen yıl tüm sektörler ve ihracatçılar arasında en hızlı büyüyen 3’üncü şirket olmayı başardık. Önümüzdeki yıl, yeni hedef pazarlarımızla bu konumumuzu daha da yukarılara çıkarmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. 2021 yılının Aralık ayı itibarıyla ihracatımızı 2020’ye göre yüzde 50 arttırmış olduğumuzu gördük. Bu sebeple 2021 yılı ihracatımızla da yeni şampiyonluklar elde edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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