Samsun’da jandarma 419 aranan şahsı yakaladı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarınca kasım ayı içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 129 bin 348 şahıs ve 52 bin 893 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 415 şüpheli şahıs ile ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 4 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 1 Kasım30 Kasım tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 90 bin 142 HES kodu sorgulaması, 2 bin 702 filyasyon (izolasyon) denetimi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda 129 bin 348 şahıs ve 52 bin 893 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 415 şüpheli şahıs ile ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 4 şahıs yakalandı. 17 kayıp şahıs bulundu. 18 adet tabanca, 24 adet av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 40, asayiş konularında ise 14 olay meydana geldi, bu olaylarda 85 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda 751 gram kokain, 15 gram toz esrar, 14 kilogram 113 gram kubar esrar maddesi, 952 adet sentetik hap, 1 kilogram 129 gram metamfetamin, 163 kök kenevir bitkisi, 69 litre alkollü içki, 4 bin 800 adet dolu makaron ve 50 kilogram tütün ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı jandarma trafik timlerince 48 bin 180 araç sürücüsü kontrol edildi. 3 bin 931 araç sürücüsü, 2 bin 980 öğrenci ve 759 yaya olmak üzere toplam 7 bin 670 vatandaşa trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.