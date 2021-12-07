Tekkeköy Belediye Meclisi 2021’in son toplantısını yaptı

Tekkeköy Belediyesi Meclisi 2021 yılının son toplantısında 5 gündem maddesini oy birliği ile karara bağladı.

Tekkeköy Belediye Meclisi Aralık ayı kapanış toplantısı, belediye binasında bulunan toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 5 gündem maddesinin tamamı, meclis üyelerinin kararı ile oy birliğiyle kabul edildi.



"2021'de ciddi çalışmalara imza attık"

2022 yılının 2021 yılına göre her anlamda daha iyi geçmesini dilediklerini ifade eden Aydın Karmil, “Meclisimizin 2021 yılındaki son toplantısını icra ediyoruz. Bazen acılı, bazen de sevinçli olayları geride bıraktık. 2022 yılının Türkiye’mize huzur, mutluluk, daha güzel hayat şartları getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah yangınlardan, sel felaketlerinden, terör belasından ve ekonominin sıkıntılı süreçlerinden arındırılmış bir yeni yıl temenni ediyoruz. Meclis üyelerimizin de çok ciddi katkılarıyla 2021 yılı içerisinde ciddi manada çalışmalara imza attık. Başkanımız Hasan Togar liderliğinde yaptığımız çalışmaların hepsi takdire şayandır. Eksiklerimiz mutlaka olmuştur. 2022 yılında bu eksikleri giderme noktasında hep birlikte hassasiyet göstermiş olacağız” dedi.

Belediye meclisinin 2022 yılındaki ilk toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

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