Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti

Emre ŞAHİNOL-Tayfur KARA/ATAKUM, (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Atakum ilçesinde özel bir barınakta beslediği köpeğe tekme attığı görüntüler ortaya çıkan Birleşik Hayvanları Koruma Derneği (UPA) üyesi Dr. Oğuz Bozkurt Sınar, istifa etti. Sınar, "Köpeğimiz bana arkadan sarılınca bacağımdaki yara acıdı, bir anda istemsiz bir hareket yaptım, zarar verme maksadım yoktu' diyerek kendini savundu. UPA Başkanı Haydar Aksu da sokak hayvanlarının bakımının yapıldığı alana gizlice kamera konulduğunu öne sürerek, "Yerleşkemize kamera koyan kişiler ve bu olayı rant haline çekmek isteyen bireylerle adli sürecimiz başlamıştır" dedi.

Olay, 1 Aralık'ta ilçenin İncesu Yalı Mahallesi'nde UPA'ya ait hayvan barınağında yaşandı. Barınaktaki köpekleri beslemeye giden dernek üyesi Dr. Oğuz Bozkurt Sınar, kendisine arkadan yaklaşan köpeğe geriye doğru tekme attı. Köpek aldığı darbe ile savrulurken, Sınar elindeki cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti. Sınar'ın köpeği tekmelediği anlar, iddiaya göre bazı hayvanseverler tarafından barınağa gizlice yerleştirilen kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Sınar dernek üyeliğinden istifa etti. Dernek yöneticileri de barınağa konulduğu iddia edilen gizli kamera ile ilgili savcılığa suç duyurusu için hazırlık başlattı.

'HAYVANLARA ZARAR VERME KASTIM YOK'

Dr. Sınar, hayvanlara karşı art niyetinin olmadığını belirterek, "Böyle olsa her gün hayvanları beslemeye gitmez, evimde otururum. Başkanımızın rahatsızlığından dolayı 4 aydır kendi başıma faaliyetlerde bulunuyorum. Konu olan görüntülerde ise herhangi bir kasıt yoktur. Köpeğimiz bana arkadan sarılmasıyla bacağımdaki yaranın acı vermesiyle bir andaki refleksle istemsiz bir hareket yaptım. Hayvanlara herhangi bir kastım ve zarar verme gibi bir maksadım yoktur. Görüntünün yalnızca bir kısmını yayınlayarak art niyetli bir hedef belirlenmiştir. Oysa videonun öncesi ve sonrasında koca bir tencere içinde pişmiş yemek getirdiğim anlar yer alıyor" dedi.

'BU BİR ŞİDDET Mİ?'

Görüntünün kötü niyetle servis edildiğini söyleyen Sınar, "Hayvansever dünyası maalesef böyle. Kötü bir görüntü olabileceğini düşündüğü görüntüyü servis ediyor. Fakat sonrasını göstermiyor. Çünkü niyetleri burada yapılan iyi niyetli çabayı göstermek değil. Niyeti operasyon yapmak. UPA yapılanmasını kötülemeyi amaçlıyor. 'Bunlar kötü, hayvanlara zarar veriyor' düşüncesini yaymayı amaçlıyor. Görüntüye biraz akıl ve mantıkla bakılması gerekiyor. 'Bu bir şiddet mi, şiddeti sürekli mi, gecenin o saatinde buraya niye gelmiş?' bunların hepsi bir olayın tanımlanması için çok önemli. Ben bir hastayı muayene ettiğimde bulgularına bakarım, uyumlu mu değil mi bunlara bakar ve bir sonuca varırım. Hayvanseverlerin de burada bir sonuca varması gerekiyor. Hayvanseverleri de maalesef manipüle eden çıkar odakları var. Yurt dışından da var Türkiye içerisinden de var. Bunları rantçı bir sivil toplum örgütü destekliyor. Açık söylemek gerekirse onların saldırısına maruz kaldık. Ancak akıl ve sağduyu onun gerçek boyutunu gösterecek. Bu gerçeği gösterene kadar da ben UPA yapılanmasında kendimi yönetimden geri çekeceğim" dedi.

'BU BİR REFLEKS HAREKETİYDİ'

Hayvanseverliğinin süreceğini anlatan Sınar, "Her zaman kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz, kimseden destek almıyoruz. Olanaklarımız belli, elimizden geldiğince bu sorunu çözmek için çabalıyoruz. Geceleri gelmemin sebebi de gündüz çalışıyorum. Annem korona iken oraya gelmemin tek sebebi de hayvanseverlik. Şunu söyleyebilirim ki o görüntüde olabilecek tek şey hayvanseverlik. O görüntünün orasını aldığınızda bunun şiddet görüntüsü olduğunu düşündürebilir. Biraz çerçeveyi büyütmek gerekiyor. Onun öncesi ve sonrası özellikle yok, çünkü öncesi ve sonrasında yemek verme görüntüleri var. O görüntüleri verse hayvanseverlik düşüncesi oturacak. Bu bir refleks hareketiydi ve bilinçli yapılan bir hareket değildi. Kamera koyulması ile ilgili olarak şikayetçi olacağız. Çünkü görüntü kaydı kişisel alana giriyor. Şu anda avukatlarım kapsamlı olarak bunun için çalışıyor. Bu kaydın kasıtlı olarak alındığını düşünüyorum. Ellerinde malzeme olması gerekiyor. Bununla da bize saldırıyorlar" diye konuştu.

'KAMERA KOYANLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATTIK'

UPA Başkanı Haydar Aksu da derneğin yöneticisi Oğuz Bozkurt Sınar'ın geceleri hayvanları beslemeye gittiğini belirterek, "Besleme sonrası oradan ayrılırken köpeğin arkadan üstüne atlamasıyla, arkasında bulunan yarasından dolayı ani refleks yapmış istemsiz bir şekilde köpeğimize bir tepki vermiştir. Kendisi birey olarak vakfımıza her yıl 400 bin TL maddi destek veren bir üyemizdir. Kendisi bu işe gönüllü olmuş, bu iş için çabalayan bir kişidir. Yerleşkemize kamera koyan kişiler ve bu olayı rant haline çekmek isteyen bireylerle adli sürecimiz başlamıştır. Olayda bir kasıt ve zarar verme yoktur" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Samsun / Atakum Emre ŞAHİN-Tayfur KARA

2021-12-07 12:51:38



