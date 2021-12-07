Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti

DHA

Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti


Emre ŞAHİNOL-Tayfur KARA/ATAKUM, (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Atakum ilçesinde özel bir barınakta beslediği köpeğe tekme attığı görüntüler ortaya çıkan Birleşik Hayvanları Koruma Derneği (UPA) üyesi Dr. Oğuz Bozkurt Sınar, istifa etti. Sınar, "Köpeğimiz bana arkadan sarılınca bacağımdaki yara acıdı, bir anda istemsiz bir hareket yaptım, zarar verme maksadım yoktu' diyerek kendini savundu. UPA Başkanı Haydar Aksu da sokak hayvanlarının bakımının yapıldığı alana gizlice kamera konulduğunu öne sürerek, "Yerleşkemize kamera koyan kişiler ve bu olayı rant haline çekmek isteyen bireylerle adli sürecimiz başlamıştır" dedi.
Olay, 1 Aralık'ta ilçenin İncesu Yalı Mahallesi'nde UPA'ya ait hayvan barınağında yaşandı. Barınaktaki köpekleri beslemeye giden dernek üyesi Dr. Oğuz Bozkurt Sınar, kendisine arkadan yaklaşan köpeğe geriye doğru tekme attı. Köpek aldığı darbe ile savrulurken, Sınar elindeki cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti. Sınar'ın köpeği tekmelediği anlar, iddiaya göre bazı hayvanseverler tarafından barınağa gizlice yerleştirilen kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Sınar dernek üyeliğinden istifa etti. Dernek yöneticileri de barınağa konulduğu iddia edilen gizli kamera ile ilgili savcılığa suç duyurusu için hazırlık başlattı. 
'HAYVANLARA ZARAR VERME KASTIM YOK'
Dr. Sınar, hayvanlara karşı art niyetinin olmadığını belirterek, "Böyle olsa her gün hayvanları beslemeye gitmez, evimde otururum. Başkanımızın rahatsızlığından dolayı 4 aydır kendi başıma faaliyetlerde bulunuyorum. Konu olan görüntülerde ise herhangi bir kasıt yoktur. Köpeğimiz bana arkadan sarılmasıyla bacağımdaki yaranın acı vermesiyle bir andaki refleksle istemsiz bir hareket yaptım. Hayvanlara herhangi bir kastım ve zarar verme gibi bir maksadım yoktur. Görüntünün yalnızca bir kısmını yayınlayarak art niyetli bir hedef belirlenmiştir. Oysa videonun öncesi ve sonrasında koca bir tencere içinde pişmiş yemek getirdiğim anlar yer alıyor" dedi.
'BU BİR ŞİDDET Mİ?'
Görüntünün kötü niyetle servis edildiğini söyleyen Sınar, "Hayvansever dünyası maalesef böyle. Kötü bir görüntü olabileceğini düşündüğü görüntüyü servis ediyor. Fakat sonrasını göstermiyor. Çünkü niyetleri burada yapılan iyi niyetli çabayı göstermek değil. Niyeti operasyon yapmak. UPA yapılanmasını kötülemeyi amaçlıyor. 'Bunlar kötü, hayvanlara zarar veriyor' düşüncesini yaymayı amaçlıyor. Görüntüye biraz akıl ve mantıkla bakılması gerekiyor. 'Bu bir şiddet mi, şiddeti sürekli mi, gecenin o saatinde buraya niye gelmiş?' bunların hepsi bir olayın tanımlanması için çok önemli. Ben bir hastayı muayene ettiğimde bulgularına bakarım, uyumlu mu değil mi bunlara bakar ve bir sonuca varırım. Hayvanseverlerin de burada bir sonuca varması gerekiyor. Hayvanseverleri de maalesef manipüle eden çıkar odakları var.  Yurt dışından da var Türkiye içerisinden de var. Bunları rantçı bir sivil toplum örgütü destekliyor. Açık söylemek gerekirse onların saldırısına maruz kaldık. Ancak akıl ve sağduyu onun gerçek boyutunu gösterecek. Bu gerçeği gösterene kadar da ben UPA yapılanmasında kendimi yönetimden geri çekeceğim" dedi.
'BU BİR REFLEKS HAREKETİYDİ'
Hayvanseverliğinin süreceğini anlatan Sınar, "Her zaman kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz, kimseden destek almıyoruz. Olanaklarımız belli, elimizden geldiğince bu sorunu çözmek için çabalıyoruz. Geceleri gelmemin sebebi de gündüz çalışıyorum. Annem korona iken oraya gelmemin tek sebebi de hayvanseverlik. Şunu söyleyebilirim ki o görüntüde olabilecek tek şey hayvanseverlik. O görüntünün orasını aldığınızda bunun şiddet görüntüsü olduğunu düşündürebilir. Biraz çerçeveyi büyütmek gerekiyor. Onun öncesi ve sonrası özellikle yok, çünkü öncesi ve sonrasında yemek verme görüntüleri var. O görüntüleri verse hayvanseverlik düşüncesi oturacak. Bu bir refleks hareketiydi ve bilinçli yapılan bir hareket değildi. Kamera koyulması ile ilgili olarak şikayetçi olacağız. Çünkü görüntü kaydı kişisel alana giriyor. Şu anda avukatlarım kapsamlı olarak bunun için çalışıyor. Bu kaydın kasıtlı olarak alındığını düşünüyorum. Ellerinde malzeme olması gerekiyor. Bununla da bize saldırıyorlar" diye konuştu.
'KAMERA KOYANLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATTIK'
UPA Başkanı Haydar Aksu da derneğin yöneticisi Oğuz Bozkurt Sınar'ın geceleri hayvanları beslemeye gittiğini belirterek, "Besleme sonrası oradan ayrılırken köpeğin arkadan üstüne atlamasıyla, arkasında bulunan yarasından dolayı ani refleks yapmış istemsiz bir şekilde köpeğimize bir tepki vermiştir. Kendisi birey olarak vakfımıza her yıl 400 bin TL maddi destek veren bir üyemizdir. Kendisi bu işe gönüllü olmuş, bu iş için çabalayan bir kişidir. Yerleşkemize kamera koyan kişiler ve bu olayı rant haline çekmek isteyen bireylerle adli sürecimiz başlamıştır. Olayda bir kasıt ve zarar verme yoktur" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Samsun / Atakum Emre ŞAHİN-Tayfur KARA
2021-12-07 12:51:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’un sürdürülebilir eko turizm alanları
YEREL HABERLER Samsun’un sürdürülebilir eko turizm alanları
Tekkeköy Belediye Meclisi 2021’in son toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediye Meclisi 2021’in son toplantısını ...
Samsun’da jandarma 419 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma 419 aranan şahsı yakaladı
Guatr ve tiroit nodüllerinde ameliyatsız tedavi: Ablasyon
YEREL HABERLER Guatr ve tiroit nodüllerinde ameliyatsız tedavi: ...
CANiK ihracat şampiyonu oldu
YEREL HABERLER CANiK ihracat şampiyonu oldu
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 ...
Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması
YEREL HABERLER Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması
3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Mahalleliden yol eylemi
YEREL HABERLER Mahalleliden yol eylemi
Atakum meclisinde '5 Aralık' vurgusu
YEREL HABERLER Atakum meclisinde '5 Aralık' vurgusu
Restoranda pompalı tüfeklerle saldırı kamerada
YEREL HABERLER Restoranda pompalı tüfeklerle saldırı kamerada
Canik Belediyesi Mevlana'yı anma etkinliğinde ödül dağıtıyor
YEREL HABERLER Canik Belediyesi Mevlana'yı anma etkinliğinde ödül ...
Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında mikro cerrahi yönteminin avantajları
YEREL HABERLER Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında mikro cerrahi ...
Çarşambalılardan dayanışma örneği
YEREL HABERLER Çarşambalılardan dayanışma örneği
Bin 596 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bin 596 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs ...
Karavan Fuarı’na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası
YEREL HABERLER Karavan Fuarı’na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası
Samsun'da esrarla yakalanan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da esrarla yakalanan bir kişi tutuklandı
Çocukların hediyesi Başkan Demir’den
YEREL HABERLER Çocukların hediyesi Başkan Demir’den
Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada
Samsun'da bin 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da bin 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: ...
Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kış desteği
YEREL HABERLER Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kış desteği
Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 ...
Genç fizikçiler “Atmosfer ve Evren” konulu seminerde bir araya geldi Türk Akademisyen Dr. Aşan Bacak, OMÜ’lü öğrencilerle bir arada
YEREL HABERLER Genç fizikçiler “Atmosfer ve Evren” konulu seminerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.