Covid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün

İHA

Covid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün

Covid19 salgını ile daha önce farklı hastalıklarda kullanılan PCR testi ve antikor testleri kişilerin gündelik hayatında önemli rol almaya başladı.
Testler konusunda merak edilen soruları cevaplayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Covid19’lu hastaya temas durumunda, ameliyat öncesi ya da bir cerrahi operasyon işlemi öncesinde test yaptırmanın sağlık açısından faydalı olacağını vurgulayarak test sonuçlarının aynı gün alınmasının mümkün olduğunu söyledi.

PCR testi virüsü belirler
PCR (polymerase chain reactionpolimeraz zincir reaksiyonu) testinin korona virüs salgını nedeniyle sık sık gündeme gelen bir test olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “PCR yöntemin adıdır. PCR; vücutta herhangi bir virüs ya da bakterinin adedi çok az olsa bile yakalanmasını sağlayan bir ileri tanı yöntemidir. Çok uzun yıllardır kullandığımız PCR; hepatit B, hepatit C, HIV gibi virüs miktarının çok önemli olduğu durumlarda da tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Koronavirüste de miktarının çok az olduğu durumlarda da ortaya çıkarılması gerekir ki tedaviye başlanabilsin. Özetle PCR yöntemi; vücut sürüntü yöntemleri ile çalışılan yani üst solunum yolu salgılarıyla çalışılan (burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü gibi) veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile çalışılan veya kişi entübe ise direkt solum yolu içerisinden alınan sekresyon ile çalışılan ve virüsün varlığını ortaya koyan bir genetik testtir. Koronavirüs PCR testi ile bu virüsün varlığı, kişinin virüse maruz kalıp kalmadığı saptanmaktadır” şeklinde konuştu.

Temaslı her birey PCR testi yaptırabilir
PCR testinin nasıl yapıldığı konusuna açıklık getiren Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “PCR testi, kulak temizleme çubuğuna benzer yapıda; iki ucu pamuklu uzun bir çubuk yardımıyla burun ve boğazdan sürüntü alınarak yapılır. Hastalık belirtisi gösteren veya hasta bir kişiyle temas eden herkese PCR testi yapılabilir. Herhangi bir yaş kriteri yoktur. Hastanemizde yapılan PCR testi ile sonuç aynı gün içerisinde belli olmaktadır” diye konuştu.

Hastalık belirtileri göz ardı edilmemeli
Hangi durumlarda testin yapılması sorusunun önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, şu bilgileri paylaştı:
“Hastalık belirtilerinden kuru öksürük, ateş, ishal, vücut ağrısı ve kokutat kaybı gibi belirtiler hissettiğiniz zaman hastalığınızın tespiti ve tedavisi için test yaptırmanız önemlidir. Covid19’lu hastayla temasta bulunduğunuzda yakın zamanda görüştüğünüz ve temas kurduğunuz kişilerden testi pozitif çıkan olduysa hastalık size de bulaşmış olabilir. Bu sebeple geç kalmadan test yaptırırsanız hem tedaviye geç kalmamış hem de hastalığın yayılmasını engellemiş olursunuz. Ameliyata girecekseniz; herhangi bir cerrahi operasyon ya da işlem yaptıracaksanız, öncesinde test yaptırmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Yurt dışına çıkacağınız zaman bazı ülkelere giriş için de korona virüs testi istenmektedir. Bu ülkelere gideceğiniz zaman test yaptırıp sonucunuzu vakit kaybetmeden alabilirsiniz.”

Antikor testi enfeksiyonun seyrini izlemeye yardımcı olur
Birçok hastanın antikor testinin ne olduğu sorusuna yanıt aradığını kaydeden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Antikor testi, kişiden alınan kan örneğinde belirli bir antikorun varlığının saptanması ya da varsa miktarının belirlenmesi işlemidir. Bazı antikor testleri belirli bir antikor türüne odaklanır. Antikor, vücutta yabancı maddelere karşı savaşan proteinlerdir. Antikorlar, yabancı maddeleri vücuttan atmak için onlara bağlanır ve bağışıklık sistemi için kompleksler oluşturur. Örnek vermek gerekirse, en çok yapılan antikor testleri IgM, IgG ve IgE'dir. Antikor testlerinin yapılma amacı en genel şekli ile şunlardır; belirli bir mikroorganizmaya karşı gelişen bağışıklık durumunu değerlendirmek, belirli bir enfeksiyonun seyrini izlemek, bulaşıcı bir antijene maruz kalma durumunu değerlendirmek, transfüzyon reaksiyonu ya da nakledilen bir organın vücut tarafından reddedilme nedenlerini araştırmak; alerji, hepatit, HIV, karaciğer hastalıkları, frengi, lupus, tiroit ya da otoimmün bozukluklardan kaynaklanan problemleri teşhis etmek. Antikor testi çeşitleri, vücudunda daha önce mikroorganizmaya temas eden veya temas ettiği düşünülen kişilere uygulanır” ifadelerini kullandı.

Antikor testi ile bağışıklık durumu tespit ediliyor
Antikor testinin, korona virüs pandemisi nedeniyle son dönemde oldukça sık duyulmaya başlanan bir test haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Salgın nedeniyle tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın yayılmasının önleme çalışmaları kapsamında antikor testleri yaparak özellikle yeni tip korona virüse karşı bağışıklığı olan kişiler tespit edilmeye başlanmıştır. Covid19 için geliştirilen antikor testleri, öncelikle enfekte olmuş ve sonrasında da iyileşmiş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, enfekte olmuş ancak semptom göstermemiş kişilerin belirlenmesi için de antikor testlerine başvurulmaktadır. Antikor testi Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Tüm bu testler hastanemizde yapılmakta ve aynı gün kişi test sonucunu alabilmektedir. Herhangi bir Covid şikâyetinde veya Covid19 olduğu saptanan biriyle temas edildiğinde mutlaka hastaneye gidilmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli öğretmen kitaplarını belediye kütüphanesine bağışladı
YEREL HABERLER Emekli öğretmen kitaplarını belediye kütüphanesine ...
Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti
YEREL HABERLER Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, ...
Samsun’un sürdürülebilir eko turizm alanları
YEREL HABERLER Samsun’un sürdürülebilir eko turizm alanları
Tekkeköy Belediye Meclisi 2021’in son toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediye Meclisi 2021’in son toplantısını ...
Samsun’da jandarma 419 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma 419 aranan şahsı yakaladı
Guatr ve tiroit nodüllerinde ameliyatsız tedavi: Ablasyon
YEREL HABERLER Guatr ve tiroit nodüllerinde ameliyatsız tedavi: ...
CANiK ihracat şampiyonu oldu
YEREL HABERLER CANiK ihracat şampiyonu oldu
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 ...
Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması
YEREL HABERLER Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması
3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Mahalleliden yol eylemi
YEREL HABERLER Mahalleliden yol eylemi
Atakum meclisinde '5 Aralık' vurgusu
YEREL HABERLER Atakum meclisinde '5 Aralık' vurgusu
Restoranda pompalı tüfeklerle saldırı kamerada
YEREL HABERLER Restoranda pompalı tüfeklerle saldırı kamerada
Canik Belediyesi Mevlana'yı anma etkinliğinde ödül dağıtıyor
YEREL HABERLER Canik Belediyesi Mevlana'yı anma etkinliğinde ödül ...
Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında mikro cerrahi yönteminin avantajları
YEREL HABERLER Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında mikro cerrahi ...
Çarşambalılardan dayanışma örneği
YEREL HABERLER Çarşambalılardan dayanışma örneği
Bin 596 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bin 596 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs ...
Karavan Fuarı’na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası
YEREL HABERLER Karavan Fuarı’na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası
Samsun'da esrarla yakalanan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da esrarla yakalanan bir kişi tutuklandı
Çocukların hediyesi Başkan Demir’den
YEREL HABERLER Çocukların hediyesi Başkan Demir’den
Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada
Samsun'da bin 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da bin 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: ...
Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kış desteği
YEREL HABERLER Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kış desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.