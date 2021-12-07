2021'de OMÜ’de en çok okunan kitaplar açıklandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2021 yılında, edebiyat alanında en çok tercih edilerek ödünç alınan kitapları açıkladı.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının kullandığı LİBRA Otomasyon Sisteminden alınan istatistiki verilere göre, akademik ve idari çalışanlarla öğrencilerin OMÜ Merkez Kütüphanesi ve birimlere ait kütüphanelerden, en çok talep ettiği edebi eserler belirlendi.

Verilere göre OMÜ kütüphane kullanıcıları 2021 yılında en çok, sırasıyla William Golding’ın “Sineklerin Tanrısı”, Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar”, Jose Saramago’nun “Körlük”, Orhan Pamuk’un “Veba Geceleri”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Sebahattin Ali’nin “İçimizdeki Şeytan”, Dan Brown’un “Melekler ve Şeytanlar”, Albert Camus’un “Düşüş”, Ömer Zülfi Livaneli’nin “Serenad” ve George Orwell’ın “1984” adlı edebi eserlerini okudu.

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