'10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde ödüllü bilgi yarışması

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) işbirliğinde, OMÜ öğrencilerine yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.



10 dakikalık sürede 30 soru

10 Aralık 2021 Cuma günü saat 16.00’da, üniversitenin web sitesi üzerinden gerçekleşecek “10 Aralık İnsan Hakları Günü Bilgi Yarışması”, TİHEK tarafından hazırlanan 30 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacak. 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ön kayıt formunu eksiksiz tamamlayarak yarışmanın gün ve saatinde web sitesinde çevrimiçi olması gereken yarışmaya katılmaya hak kazanan OMÜ öğrencileri, verilen 10 dakikalık sürede soruları cevaplayacak.



1’inciye 1000 TL, 2’inciye 750 TL, 3’üncüye 500 TL para ödülü

Birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ve sonraki ilk on kişiye çeşitli hediyelerin verileceği yarışmanın ödül töreni 16 Aralık 2021 Perşembe günü saat 13.00'te OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak.

Ön başvuru formunu hatasız dolduran ilk 750 öğrenci, yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.