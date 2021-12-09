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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Çapa: “Şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz”

İHA

Fuat Çapa: “Şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini söyledi.
Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada 10 puan toplayan Samsunspor, pazar günü sahasında lig lideri Ankaragücü ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılar zorlu Ankaragücü maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz”
Son maçlarda iyi bir form grafiği yakaladıklarının altını çizen Fuat Çapa, “Sezon başında favori gösterilen takımlardan bir tanesidir Ankaragücü. Biz de şampiyonluk yarışı içinde olmak istiyoruz. Ankaragücü şu an bizden önde gözüküyor ama önemli olan sezon sonunu görmek. Bugüne kadar oynadığımız karşılaşmalar bizim adımıza özgüven adına güzel maçlar. Ama her karşılaşma yeni bir hikaye, yeni bir umut ve ligde yukarıya doğru tırmanmak için yeni bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Ankaragücü maçı bizim açımızdan önemli bir karşılaşma. Sahada güzel bir sinerji yakalayıp güzel bir sonuç alırız” dedi.

“Takım olma konusunda başarı sağladık”
Günü kurtarmak için iyimser açıklamalardan kaçındığını belirten Çapa, “Çok popülist bir yaklaşım tarzım yok. Taraftarlara şirin gözükmek veya günü kurtarmak için olmayan şeyleri söylemenin anlamı yok. Biz takım ruhunu her zaman ön plana çıkartacağımızı söyledik. Göreve geldikten sonra o konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ama önemli olan bundan sonrasıdır. Her oynamış olduğumuz karşılaşmanın bir hikayesi var, bu maçın da bir hikayesi olacak. Bundan dolayı her oynadığımız maçtan ders çıkartırsak sonuçların güzel olmasına değil de oynamış olduğumuz oyun bizim için çok değerlidir. İyi yaptıklarımızı devam ettirip hatta üzerine biraz daha koyup ve daha iyi yapmamız gerekenleri çalışmamız gerekiyor. Son oynadığımız karşılaşmada da bunları gördük. Bu konuda gerekenleri de yapıyoruz. Tabi ki bu hataları önceden öngörmek çok zor. Ama lig uzun bir maraton, bu maraton içinde önemli olan camia olarak birliği sağlayıp hedefe doğru yönlenmek lazım” diye konuştu.

“Fofana hastalığı nedeniyle oynamıyor”
Sakat ve hasta futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, “Bazı oyuncuların neden oynayıp, neden oynamadığıyla ilgili konuşuluyor. Özellikle Fofana konusu çok soruluyor. Fofana sakatlıktan dolayı oynamıyor. Fofana’nın mide ve bağırsaklarında sorun var. Kendisiyle de konuştuk. Oynayacağı süreyi kendisiyle birlikte konuşup belirliyoruz. Mümkün olduğu kadar her oyuncudan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle Hasan Kılıç’ın da durumu belli değil. Altınordu maçında dizine bir darbe almıştı. Aldığı darbeye bağlı olarak dizinde ödem oluştu. Birkaç tane daha soru işareti olan oyuncumuz var. Bunlar maç saatine kadar soru işareti olarak kalacak. Burada kadroda olan tüm oyuncular bizim için aynı değere sahip. İsme, kariyere çok fazla bakmadan sahada bize ne verebiliyor bizim için önemli olan odur” şeklinde konuştu.

“Genç ve yaşlı diye bir ayrım yok”
Kadrodaki her oyuncunun aynı şansa sahip olduğunu vurgulayan Çapa, şunları söyledi:
“Berk Taşkın beklentinin üzerinde performans veriliyor. Berk sezon başında gelmiş olduğu ligden dolayı beklentisi en az olan oyunculardan bir tanesiydi. Gelecek vaat eden oyuncu olarak görülüyordu. Kupa maçında aldığı süreyi çok iyi değerlendirdi ve ondan sonra süre almaya başladı. Aynı durum Cihan Kahraman için de geçerli. O da kupada forma giydi ve şansını iyi değerlendirdi. Yunus Emre Çift’e ayrı bir parantez açmak istiyorum. O da kupa maçından sonra süre almaya başladı. Kupa maçlarının ne kadar önemli olduğu da burada ortaya çıktı. Yunus’un gelişimi çok olumlu. Sanki ilk defa değil de yıllardır bu takımda oynuyormuş gibi performans sergiliyor. Önemli olan bu süreçte onu çevresinden korumak. İç etkenler değil de dış etkenlerden korumak gerekiyor. Bizde kişiler çok çabuk birilerine benzetilir ve bir yerlere getirilir, sonrası da hüsran olur. Bu süreci o yüzden doğru yönetmek gerekiyor. Genç oyunculara mutlaka şans vereceğiz. Genç ve yaşlı diye bir ayrım yok. Oyuncular takımla çalışıyorsa belirli bir potansiyele sahip ki burada bulunuyor. Kadroda bulunan her oyuncunun da oynama şansı diğerleri kadar var.”

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