YEDAŞ halk oylaması ile zirveye çıktı

YEDAŞ, International Business Awards programının bir parçası olarak sektöründe ödül alan firmaların halk oylamasıyla değerlendirildiği People's Choice Stevie Awards oylamasında ödül almaya hak kazandı.

Oylamanın ilk aşamasında, YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programı kapsamında, Stevie jüri üyelerinin GOLD Stevie ödülüne layık görülen YEDAŞ, ikinci aşamada da büyük bir başarıya imza atarak halkın kazananı oldu. Yaklaşık bir buçuk ay süren ve farklı sektörlere hizmet veren 35 şirketin katılım sağladığı, toplamda 86 binden den fazla oy kullanılan People's Choice Stevie Awards’ da, Utilities sektöründe halk oylamasının da kazananı oldu. YEDAŞ olarak tüm süreçlerin odağına ‘müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti’ koyduklarını ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programımızdaki her bir projenin hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.



“Paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz”

Dünyanın favori şirketlerinden biri olarak, seçilmekten heyecan duyduklarını belirten Hasan Yasir Bora, “International Business Awards programını saygın ve bir o kadar da motivasyon artırıcı süreçlerden biri olarak kabul ediyoruz. Ülkemiz adına oylama sürecine dahil olduğumuz People's Choice Stevie Awards’ da alanında lider 35 şirket arasında, ülkemizi zirveye taşıdık. ‘Halk Şampiyonluğu’ apoletini de göğsümüze takmayı başardık. Bu anlamlı yolculukta kullandıkları oylarla şirketimizi zirveye taşıyan, yüreğini, inancını ve samimiyetini ortaya koyan çok değerli paydaşlarımıza, emek ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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