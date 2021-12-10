Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden taksi ihalelerine dair açıklama

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Ticari Taksi Plaka’ ve ‘Ticari Taksi Durak Yeri' ihalelerine katılacak vatandaşların, aranan şartlarla ilgili yönettiği sorular üzerine bir açıklama yaptı.

Belediye’den yapılan açıklamada, “İhaleye katılacak olan isteklinin en az bir yıldır Samsun ilinde ikamet ediyor olması, ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olmayı taahhüt etmesi, isteklinin ihaleyi kazanması durumunda ‘Ticari Araç Tahsis Belgesi’ almayı taahhüt etmesi gerekmektedir" denildi.



Ticari tahsis belgesi nasıl alınır?

Açıklamada ayrıca, ihale şartlarıyla ilgili de şu detaylara yer verildi: "Ticari tahsis belgesi alma şartları; Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak ilgili SGK müdürlüğünden ve vergi dairesinden kaydı olmadığını ibraz etmek, emekli isteklilerimizde sadece vergi kaydı olmadığının ibrazı istenir. İsteklilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve tahsis belgesi almak için başvurduğu gün itibariyle 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir"



İhaleler 16 Aralık Perşembe günü

‘Ticari Taksi Plaka’ ve ‘Ticari Taksi Durak Yeri’ ihaleleri, 16 Aralık Perşembe günü saat 15.00’te Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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