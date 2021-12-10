Samsunspor Erkanat’ı andı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Samsunspor Başkan Yardımcılığı görevindeyken korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, vefatının 1. yıl dönümünde Kıranköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Merhum Mustafa Kemal Erkanat için mezarı başında Kur’anı Kerim okundu. Kabir ziyaretine, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Başkan Yardımcısı Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan, Teknik Direktör Fuat Çapa, Genel Kaptan Cenk İşler, Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, kulüp ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, Erkanat’ın ailesi ile futbolcu ve taraftarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.