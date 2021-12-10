Rektör Ünal'dan kahve üreterek markalaşan OMÜ öğrencilerine destek sözü

– Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kahve üreterek markalaştıran ve satışını yapan OMÜ öğrencilerinin, ürünlerini ülke geneline yaymak için proje hazırlamalarına destek vereceklerini söyledi.

Rektör Ünal’ı makamında ziyaret eden girişimci öğrenciler hazırladıkları projeyi anlatarak ürettikleri kahveyi Rektör Ünal'a ikram etti.

Görüşmede Ekip Başkanı Fatih Avcı, “Hedefimiz; projemizi tüm Türkiye’ye yayarak marka değerimizi daha da büyütmek. Hayat debisinin bu kadar hızlı aktığı bir dönemde üniversite sonrasında iş dünyasına atılmanın geç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Öğrencilerin, üniversiteyi hayatlarının bir kampı olarak görmeleri gerektiğine dikkat çeken Rektör Ünal da, “Girişimci öğrencilerimiz, Samsunluların severek tükettiği kahvenin ülke geneline yayılması hususunda ürettikleri projenin detaylarını aktardılar. Bizler de desteğimizi verip her zaman yanlarında olacağız. OMÜ üst yönetimi olarak edindiği bilgiyi işleyen, fikirlerini projelendiren ve bunları hayatla sınayan öğrencilerimizi daima destekleyeceğiz. Öğrencilerimizi cesaretleri ve üretkenliklerinden ötürü tebrik ediyorum, yolları açık olsun” sözlerine yer verdi.

Proje desteğine başvuracak girişimci öğrencilere OMÜ Proje Geliştirme Ofisi tarafından destek sağlanacağı belirtildi. Proje Geliştirme Ofisi, çalışmak ve üretmek isteyen öğrencilere proje hazırlamalarında öncülük ve rehberlik ediyor.



OMÜTTO’nun düzenlediği ARDEB 3005 Destek Programı’na yoğun ilgi

Araştırma ve üretimi teşvik etmek isteyen OMÜ’de buna yönelik bir etkinlik de gerçekleşti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), ‘TÜBİTAK ARDEB 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı’ kapsamında bölge Teknoloji Transfer Ofisleriyle bilgilendirme etkinliği düzenledi.

OMÜTTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan’ın moderatörlüğünde TÜBİTAK Uzmanı Yeliz Omuzlu Aksoy’un sunumuyla gerçekleşen programda, 3005 programının ayrıntıları, başvuru koşulları, destek miktarı, başvuru alanları gibi konular anlatıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda TÜBİTAK Uzmanı Yeliz Omuzlu Aksoy kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra Samsun Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nen akademisyen ve öğrenciler de programa katılım sağladı.

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