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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İHA

Bafra’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve istihbarı çalışmalar sonucunda Terzili Mahallesi, Alpaslan Mahallesi ve Emir Efendi Mahallesi'nde bulunan beş ayrı adreste yapılan baskınlarda 1 kilogram 907 gram kubar esrar maddesi, 135 gram kenevir bitkisi tohumu ve bir adet tartımda kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamalarıyla Bafra Adliyesine sevk edilen Samet G. ve Tamer Ş. adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, Ali G., Arif G. ve Onur G. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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