Tok’tan 2002 ruhu ile 2023 vurgusu Erdoğan Tok: “Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefler için daha çok çalışmalıyız” “Ülkemiz ve milletimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz” “Her bir arkadaşımıza ihtiyacımız var”

Önceki dönem mahalle başkanları ve yönetimi ile “Vefa Buluşmaları” isimli programda bir araya gelen eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda, 2002 ruhu etrafında kenetlenip yeni bir uyanış ve diriliş ile güçlü bir birliktelik sağlayarak ülkemiz ve milletimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Eski TBMM Müşaviri Erdoğan Tok, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne teşkilatın sancaktarlığını yapan önceki dönem mahalle başkanları ve yönetimi ile "Vefa Buluşması"nda bir araya geldi.



2023 hedefi mesajı

Daha önce, 2001 yılından bugüne AK Parti’nin her bir kademesinde görevde bulunmuş parti teşkilatı mensubu kadınlarla bir araya gelen Erdoğan Tok, Derebahçe Mahallesi’nde bir restoranda düzenlenen ‘2. Vefa Buluşması’nda önceki dönem mahalle başkanlarını ve yönetimini ağırladı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği vefa buluşmasında Erdoğan Tok, 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi.



“Hiçbir zaman unutanlardan olmayacağız”

AK Parti’nin vefa hareketi olduğunu söyleyen Erdoğan Tok, “Vefa demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Bizi güçlü kılan özümüzdeki vefa duygusu, kurduğumuz gönül bağıdır. Hiç bir zaman unutanlardan olmayacağız. Tek bir kişiye dahi ihtiyacımız olan bir seçim dönemine giriyoruz. Kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Her bir kardeşimiz bizim için çok değerli ve kıymetli. Davasına sahip çıkan, partisi için bugüne kadar gece gündüz koşturan, zamanından, ailesinden fedakarlık yapan, her yerde davasını cesaretle savunan her bir kardeşimize sahip çıkmak zorundayız. Bu parti hepimizin. Bu parti milletin partisidir. Kimsenin tekelinde değil. Cumhurbaşkanımız emeğin, yoksulun, köylünün hamisi, kimsesizlerin kimsesi bir harekatın lideridir. 2002 ruhu ile bu hamiliği hiçbir zaman bırakmamıştır. Cumhurbaşkanımız her defasında söylüyor. Bu partinin emektarları bu davanın sahipleri sizlersiniz. Herkesin gönlünü alacak, gönüllere girecek, yeniden 2002 ruhunu yakalayacak bir heyecana ihtiyacımız var” diye konuştu.



“Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefler için daha çok çalışmalıyız”

“Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedefler için daha çok çalışmalıyız” diyen Erdoğan Tok şunları söyledi:

“AK Parti'nin enerji saçarak yeniden 2002 benzeri bir ruha geri döndüğünü hissediyorum. Bu enerjiyi çoğaltarak seçmenlerimize geçirebilirsek, 2023 vizyonunu gerçekleştirebilir, 2053 ve 2071 nesillerine güçlü, birlik içinde, sorunlarını çözmüş lider bir ülke bırakabiliriz. Etrafımızdaki birçok kayıp ruhun, savrulmasının nedeni de bir davaya sahip olmamalarıdır. Unutmayalım ki, AK Parti Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kitle partisidir. AK Partinin yaptığı kitlesel devrimi hiç bir parti yapamamış halka açık olamamıştır. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te yeniden Başkan olması için değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Heyecanımız, birliğimiz, beraberliğimiz, hizmet etme aşkımız ilk günkü gibi. Davamız büyük, yükümüz ağır, vazifemiz kutsal. Biz, Türkiye’yi, Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2023 hedeflerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Rabb’im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Hakk’a ve halka hizmet yolunda bize güç kuvvet versin. Yol arkadaşlığımızı, gönüldaşlığımızı daim ve kaim eylesin.”

