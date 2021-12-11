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Başkan Deveci: “Çocuk ve kadın hakları korunmalı” Atakum’da "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız’’ paneli

İHA

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, insan hakkının doğuştan elde edilen, insan olma özelliklerinden kaynaklanan bir hak olduğunu belirterek, çocuk ve kadın haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Başkan Deveci: “Çocuk ve kadın hakları korunmalı” Atakum’da "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız’’ paneli

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, insan hakkının doğuştan elde edilen, insan olma özelliklerinden kaynaklanan bir hak olduğunu belirterek, çocuk ve kadın haklarının korunması gerektiğini söyledi.
Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü ile Türk Kadınlar Birliği Samsun Şubesi iş birliğiyle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Etkinlikleri kapsamında "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız"’ başlıklı panel gerçekleştirildi.
İnsan Hakları Günü’nde, Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü Dilek Ulusoy Öztürk’ün yaptığı panelde kadına uygulanan şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve şiddetle mücadelede yapılabilecek çalışmalar psikolojik, hukuksal ve toplumsal açıdan ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Programın açılış konuşmasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nün tarihsel gelişimini anlatan Türk Kadınlar Birliği Samsun Şube Başkanı Ayşe Çubukçuoğlu, kadına yönelik şiddetin azaltılmasının tek yolunun, kadınların sosyal konumlarını yükseltmekten geçtiğini söyledi.

Deveci: “Çocuk ve kadın hakları korunmalı”
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, insan hakkının doğuştan elde edilen, insan olma özelliklerinden kaynaklanan bir hak olduğunu belirterek, “Kadın hakkı, çocuk hakkı ve diğer insanı insan yapan değerler insan hakları şemsiyesi altında derlenip toparlanmıştır. İnsan hakkı genel bir kavramdır. Hem bizim yasalarımızda koruma altına almıştır hem de uluslararası hukukun koruması altındadır. Ama asıl korunması gereken çocuk ve kadın haklarıdır. Buna da sadece mevzuat ve uluslararası sözleşmeler yetmez farkındalık ve örgütlenme gerektirir. ‘Ben kadınım, ben olmazsam o aile olmaz; aile olmazsa o ülkede demokrasi olmaz. Biz toplumun temel taşıyız’ diyebilen bir örgütlülük anlayışı gerektirir. Hep bunu hissettirmeye çalışıyorum. Bugün de bu panelin temelinde yine kadın, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi var. Bunu her yerde, böyle günleri beklemeden sürekli vurgulamalıyız. Atakum Belediyesi, tüm kadın örgütlenmelerine ve çalışmalarına paydaş. Kadınların örgütlü güçlerini ortaya çıkarabilmesi için ne türden bir ihtiyaç varsa Atakum Belediyesi tartışmasız, protokolsüz o sürecin yanında” dedi.

“Suça ortak olup susmayalım”
Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkez (ŞÖNİM) Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Talay Tacar, ŞÖNİM’in çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Dünyada yaşanan her türlü kriz, bunalım, buhran kadınları doğrudan etkiliyor. Covid19 pandemisinde, karantina sürecinde kadınların çok daha fazla şiddete maruz kaldığı yönünde gayriresmi haberler gelmeye başladı. Evet, bu mümkündür. Özellikle stres sonrasında kadınların bu ortamlardan çok daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncelikli çalışmaları politika geliştirme yönünde. Devlet politikası haline getirdiğiniz bir konu tabanda pek çok kadının hayatını kurtaracak duruma gelebiliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili eylem planları var. Sadece ulusalda değil, illere indirgenmiş düzeyde planlar var. Yani illerin kendi sorunlarını belirleyip o sorunlar üzerinden çözüm üretilecek mekanizmaları harekete geçirecek planlar oluşturuldu. Samsun’da 2007 yılından itibaren il eylem planlarıyla bu çalışma sürdürülüyor. Hepimizin bu alanda sorumluluğu var. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyeler. Hepimiz aynı gemide yol alıyoruz ve hepimizin canı yanıyor. O yüzden hep beraber iş birliği içerisinde bu suça ortak olmayıp susmayalım. 183 danışma hattının kullanılması konusunda sizin desteğinizi istiyorum. 183, bir ihbar hattıdır. Sadece kendiniz için değil, şiddete maruz kaldığını düşündüğünüz herhangi birisi için isminizin gizli tutulmasını talep ederek ihbarda bulunabilirsiniz. Saha koordinasyon uzmanları bizimle bağlantıya geçerler ve biz vakaya ulaşarak rehberlik hizmeti yaparız veya onu koruma altına almaya çalışırız” diye konuştu.

“KADES uygulaması tüm kadınların telefonunda olmalı”
Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında önemli bilgiler veren Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Biriminde görevli Esra Baloğlu uygulamanın her kadının cep telefonunda olması gerektiğini belirterek, ’’Cep telefonlarına KADES Uygulamalarını yüklemelisiniz çünkü ne zaman şiddetle karşı karşıya kalacağımızı bilemeyiz Telefon açacak durumumuz olmayabilir. Bu şartlarda tek tuşla kolluk kuvvetlerine en hızlı sürede ulaşmayı hepimiz isteriz. Oldu ki tatildesiniz ve bulunduğunuz bölgeyi tanımıyor, mahalle sokak bilmiyorsunuz. Şiddete maruz kaldığınızda kendi KADES’inizden bulunduğunuz bölgenin konumunu kolluk kuvvetlerine bildirebilir, başkasına da yardımda bulunabilirsiniz. Bu yüzden tüm kadınlara bu uygulamayı indirmeyi hedefliyoruz. Kendiniz indirin, etrafınızdakilere aynı şekilde kız çocukları için indirtin. Android ve İOS yazılımı bulunan telefonlarda KADES destek uygulaması indirilebilir’’ şeklinde konuştu.
Samsun Barosu’ndan Av. Merve Çiftci Davran, ‘’Şiddetin Önlenmesine Yönelik Hukuki Yaptırımlar’’ başlıklı sunumu ile bilgi verirken, Uzman Psikolog Saime Çağlı, ‘’Şiddet Nedir, Şiddet Türleri ve Şiddetin Birey Üzerindeki Etkileri’’ konulu sunumunda şiddetin devam etmesinde kalıplaşmış fikirlerin etkisine değindi.

‘Uyuma’ tanıtıldı
Programda ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri İçişleri Bakanlığı’nın projesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele etmek amacıyla uygulanmaya başlanan ‘’Uyuma İhbar Hattı’’ hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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