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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı

İHA

Hastanede doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı

Samsun'da hastanede diş hekimi ve hemşireye saldırarak darp eden hasta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastanede Diş Hekimi Özlem Danacı'ya diş yaptıran hasta U.E., dün polikliniğe giderek takılan dişinin olmadığını söyledi. Bu sırada hasta tedavi eden Diş Hekimi Özlem Danacı, elindeki hastanın tedavisini tamamlayıp kendisinin tedavisi ile ilgileneceğini söyledi.
İddiaya göre, hasta U.E., Diş Hekimi Özlem Danacı'ya saldırıp saçını çekti, kafasına ve omuzuna yumruk atı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen hemşire Ebru Bülbül'ü de darp eden saldırgan, oluşan kalabalıktan istifade ederek hastaneden kaçtı. Olay, polise haber verildi. Hasta kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit eden ekip, şahsı evinde yakaladı.
Salgan U.E., İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, darp sonucu yaralanan Diş Hekimi Özlem Danacı ve hemşire Ebru Bülbül Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlem Danacı'nın hastanenin beyin cerrahi servisine yatışı yapıldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan saldırgan U.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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