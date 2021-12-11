Elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü

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– Samsun’da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın hayatını kaybetti.

Bafra ilçesinde yaşanan olayda Kezban Haltan 3 katlı evinin çatısına kablo sarkıtmak için çıktı. Plastik tahliye borusunu yukarı çekerken kablo elektrik teliyle temas etti. 50 yaşındaki Haltan, elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü. Yaralanan Kezban Haltan, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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