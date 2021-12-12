Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da kolonya içen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde içtiği kolonyadan zehirlenen O.Y. (51), Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen O.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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