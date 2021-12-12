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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezi çocuklarımız”

İHA

Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezi çocuklarımız”

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’ne yapılan halı sahanın açılışını yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bizim hizmetimizin omurgası, merkezi çocuklarımızdır” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’ne yapılan halı sahanın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hizmetlerinin omurgasında, merkezinde çocukların bulunduğunu söyledi. Kökçüoğlu Mahallesi’nin şehrin en köklü mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Demir, “Elimizden gelen ne varsa gençlerimiz, çocuklarımız için yapmaya devam edeceğiz. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Görevi devraldığımız günden bugüne durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.
Amatör kulüplere her yıl artarak destek vereceklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Yaptığımız ve yapacağımız spor tesisleriyle çocuklarımızın beden sağlığını tahkim ediyoruz. Bu çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Kimi iyi bir sporcu olacak, kimi doktor, avukat, öğretmen, mühendis olarak ülkemize hizmet edecek. Onları geleceğe hazırlamak bizim görevimiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapıp sağlıklı büyümelerine ve gelişmelerine katkıda bulunmak için yatırımlarımız her bölgede sürecek. 3 adet nizami ölçülerde futbol sahası yapacağız. Spor Toto ile protokolünü yaptık. Bir de projesi bitmek üzere birkaç ay sonra ihalesine çıkacağız. Gazi Devlet Hastanesi’nin karşısına spor salonu yapacağız. İçerisinde yüzme havuzu, antrenman sahalarının da bulunduğu spor salonunu şehrimize kazandıracağız. Ayrıca üniversite Atakum arasında bir tane daha spor salonu yapacağız. Gençlerimizin spor yapmalarına imkan tanıyacak tesisleri şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.
Yapılan halı sahanın mahallenin çocukları için büyük önem arz ettiğini belirten Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal Kindan ise şunları söyledi:
"Gençlerimizi ve çocuklarımızı hem spora teşvik etmek hem de onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla bir proje hazırlayıp başkanımıza sunmuştuk. Başkanımız da projemize destek verdi ve atıl durumda olan bu alana halı saha yapılması talimatını verdi. Yaptığımız proje ve emekler de boşa gitmedi. Şimdi burada yüzlerce çocuğumuz spor yapıyor. Futbol oynuyor. Antrenörler eşliğinde eğitimler alıyor. Çocuklarımızın ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz.”
Açılışın ardından çocuklar Başkan Mustafa Demir’e sevgi gösterisinde bulundu. Onlarca çocuk, Başkan Demir’in etrafını sararak fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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