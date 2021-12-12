Samsunspor - Ankaragücü maçında evlilik teklifi Nuri Alço Samsunspor’a destek için tribündeki yerini aldı

– Samsunspor – Ankaragücü maçında tribünde bulunan bir genç, 1,5 yıllık sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta mücadelesinde sahalarda az rastlanır bir olay meydana geldi. Sertaç Bektaş isimli genç, 1,5 yıldır sevgili olduğu Meral Demir’e Samsunspor – Ankaragücü maçı öncesinde evlilik teklif etti. “Kırmızıma beyaz olur musun? Benimle Evlenir misin?” yazılı pankart da hazırlayan Bektaş, Demir’e evlilik teklif etti. Aldığı sürpriz teklif karşısında şaşkınlığa uğrayan Meral Demir, gözyaşları içinde teklifi kabul etti.

Sezon başından beri Samsunspor’un tüm maçlarına geldiklerini ifade eden Sertaç Bektaş, “Meral ile 1,5 yıldır sevgiliyiz. Bu sezon tüm maçlara geldik. Mayıs’ta evlenmeyi düşünüyoruz. Ben de Samsunspor maçında evlilik teklif etmeye karar verdim. Bunun için pankart hazırladım. Meral’de teklifimi kabul etti. Çok mutluyum” dedi. Aldığı teklif karşısında şaşkın olduğunu belirten Meral Demir ise, maçta evlilik teklifi alacağını ummadığını ama çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Samsunspor’un Ankaragücü ile karşılaştığı mücadeleye Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın davetlisi olarak katılan ünlü Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço’da geldi. Alço, Samsunspor’a başarılar diledi.

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