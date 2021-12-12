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Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0

DHA

Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0


Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal Elmas
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre, Cihan, Tomane, Savicevic (Dk. 77 Berk), Alaaddin, Yasin (Dk. 81 Melih), Soner, Hasan, Osman, Polat (Dk. 57 Fofana)
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Erdi, Abdullah, Owusu, Pinto, Ariyibi, İshak (Dk. 75 Eren), Zahid, Yusuf, Cem (Dk. 63 Nadir), Murat
GOLLER: Dk. 71 Yasin, Dk. 90+5 Berk (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Yasin (Yılport Samsunspor), Abdullah, Owusu, Murat (MKE Ankaragücü)
Spor Toto 1'inci Lig´in 16´ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı lig lideri MKE Ankaragücü´nü 71´inci dakikada Yasin ve 90+5´inci dakikada Berk´in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
12´nci dakikada sağ kanattan korneri kullanan Soner, Polat ile paslaştı. Topu tekrar önünde bulan Soner´in şutu kaleci Bahadır´da kaldı.
17´nci dakikada sağdan Murat´ın ortasında kafayı vuran Owusu´nun şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kornere çeldi.
19´uncu dakikada derinlemesine topa hareketlenen Tomane, defansın da hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Bahadır topa son anda dokundu ve mutlak golü önledi.
37´nci dakikada sol kanattan Soner´in ortasına yükselen Yasin´in kafası auta çıktı.
45´inci dakikada ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Owusu´nun şutu kaleci Nurullah´ta kaldı.
47´nci dakikada gelişen kontra atakta defansın arkasına sarkan Owusu´nun şutunu kaleci Nurullah son anda önledi.
53´üncü dakikada ceza sahası dışından şutunu çeken Zahid´in vuruşunu Nurullah kornere çeldi.
62´nci dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası önünde topu önünde bulan Savicevic´in şutu, defanstan sekerek direğin dibinden kornere çıktı.
71´inci dakikada Fofana´nın pasıyla defansın arkasına sarkan Yasin´in kalecinin üzerinden şutu ağlarla buluştu: 1-0.
90+5´inci dakikada Cihan´ın kullandığı kornere iyi yükselen Berk, topu ağlara gönderdi: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-0 Yılport Samsunspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-12-12 21:17:38

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Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
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