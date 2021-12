İlkadım’da 52 aileye soba ve yakacak yardımı

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen 52 ihtiyaç sahibi aileye soba ve yakacak yardımı yapıldı.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi ekipleri ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek eksikleri yerinde tespit etti. Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ve Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, ilk etapta tespit edilen 52 ihtiyaç sahibi aileye soba ve yakacaklarını ulaştırdı.

“Salgınla derinleşen ekonomik krize, işsizlik ve yoksulluğa karşı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yaklaşan kara kışta da vatandaşlarımızın yanındayız. Kışın etkilerini bir parça olsun azaltmak için her kış olduğu gibi yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, yakacak yardımı, gıda yardımı, vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın çaresizlik içinde olmasını istemiyoruz. Mutlu huzurlu bir İlkadım için insanlarımızın dertlerine deva olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımız her zaman devam edecek” dedi.

