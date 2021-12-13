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Daire Başkanı Zengin: “Türkiye’de dernekler 30 milyar TL bütçeye hükmediyor”

İHA

Daire Başkanı Zengin: “Türkiye’de dernekler 30 milyar TL bütçeye hükmediyor”

– Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, “Dernek üye sayılarımız Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyonu buldu. Yaklaşık 30 milyar TL bütçeye hükmeden bir sektörden bahsediyoruz” dedi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 13 şehirde yapılan “Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı” Samsun’da bir otelde düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarına mevzuat değişiklikleri ve kötüye kullanımlara karşı önlemler hakkında bilgilerin verildiği çalıştaya yoğun katılım oldu.
Programın açılış konuşmalarında derneklerle ilgili verileri paylaşan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, “Samsun’daki dernek sayısına baktığımız zaman 2 binin üzerinde derneği olan Türkiye’de ilk 10 dernek sayısına sahip ilimizden biri tanesi. Bölgenin en hareketli en canlı sivil toplumuna sahip bir şehir. Buradan hareketle Türkiye’nin bütün sivil toplum haritasıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Türkiye’de 122 bin dernek var. Bu 122 bin derneğin hepsi faal, hepsi canlı, hepsi işini yürütmek için son derece gayretli. Kendi çapında da olsa küçük çapta da olsa deva işler çapında da olsa çok hareketli bir sivil toplum var. İşin daha çarpıcı tarafı ise şu: Dernek üye sayılarımız Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyonu buldu. 10 milyon üyesi olan bir sektörden bahsediyoruz. Aslında yeterli mi değil. İçerisinde yaklaşık 2 milyon kadın üye var. O da yeterli değil. Bu sektörün hükmettiği bütçeyi söylersem herhalde işin ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Yaklaşık 30 milyar TL’lik bir bütçeye hükmeden bir sektörden bahsediyoruz. 30 milyar TL’yi çeviren ve yöneten bir sektör. Daha da güzeli istihdam açısından, STK’lar yaklaşık 35 bin 400 civarında gönüllü üye çalıştırıyor. Yaklaşık 42 bin 800 civarında da fiilen ücretli ve maaşlı çalışanları var” diye konuştu.

Vali Dağlı: "İşini iyi yapanların her zaman yanındayız"
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, “Kamunun gücü ile sivil toplum kuruşlarımızın gönüllülüğünü bir araya getirmek suretiyle daha iyi bir ürün nasıl elde edebiliriz, hizmetleri nasıl daha iyileştirebiliriz, nasıl daha iyi kaliteyi artırabiliriz bunları düşünmeliyiz. Yapmamız gereken de budur. Bunda birleştiğimiz sürece ortaya güzel bir ürün çıktığını ve çıkacağını görüyoruz. İşini iyi yapanların her zaman yanındayız. Ama suistimal eden hatta kötüye kullanan; dernek tabelasını, dernek ismini böyle yapanların da her zaman karşısında olacağız. Yani hakkı olmadığı halde yardım toplama yapan veya o mekanları başka amaçlarla, lokaller şeklinde kullananlar bunlarla mücadele etmekte her zaman görevimiz. Yoksa iyinin kıymeti olmaz. Vakıflar, dernekler ve meslek kuruluşları, kar amacı esaslı kuruluşlar değillerdir ve temel niyet, amaç ve esasları hizmettir. Üç kıtaya dağılan eserlerimizin ve Anadolu’yu bize yurt yapan anlayışın altında bu sivil fedakârlık anlayışlarını görürüz. Geçmişte olduğu gibi, yine aynı ruh ve hizmet anlayışı içerisinde fedakârca gayret gösteren sizler gibi çok sayıda dernek ve vakıf kuruluşumuzun günümüzde de hizmet verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Daima toplum yararını esas alarak yapacağınız hizmetlerinizin verimli ve bereketli olması temennisiyle hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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