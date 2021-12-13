Yeni mutasyonlar tedaviye direniyor Prof. Dr. Özkaya: "Çok hızlı ilerleyen, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız" "Şu an mevcut aşılar mevcut mutasyonların hepsine etkili" 40 yaşında aşısız entübe kişinin akciğer dokusu kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni mutasyonlar tedaviye direniyor Prof. Dr. Özkaya: "Çok hızlı ilerleyen, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız" "Şu an mevcut aşılar mevcut mutasyonların hepsine etkili" 40 yaşında aşısız entübe kişinin akciğer dokusu kalmadı

İHA

Yeni mutasyonlar tedaviye direniyor Prof. Dr. Özkaya: "Çok hızlı ilerleyen, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız" "Şu an mevcut aşılar mevcut mutasyonların hepsine etkili" 40 yaşında aşısız entübe kişinin akciğer dokusu kalmadı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, korona virüste yeni mutasyonların özellikle aşısız gençlerde tedaviye yanıt vermediğine ve çok hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, "Çok hızlı ilerleyen, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız" dedi.
Güney Afrika'da tespit edildikten sonra diğer ülkelere yayılan "omicron" olarak adlandırılan korona virüsü varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Bu yeni mutasyon tedirgin ederken şu an kadar 14 binin üzerinde korona hastası kişiyi tedavi eden Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut aşıların şu anki mevcut varyantlara etkili olduğunu belirten Özkaya, "Kovid19 virüsü doğadan etkisini kaybetmediği sürece çeşitli varyantlarla karışılacağız. Türkiye’de olan ‘omicron’ varyantı her ne kadar hafif geçirdiğini düşünsek de maalesef yeni mutasyonlar tedaviye dirençli hastalarla karşılaşmamıza neden oluyor. Çok hızlı giden, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız. Bunların mutasyondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Özellikle aşısız vatandaşlarımız çok ciddi akciğer tutulumlarıyla yoğun bakımlarımızda alarm durumuna sebep oluyor. Şu an mevcut aşılar mevcut mutasyonların hepsine etkilidir. Bu hastalıktan korunmanın tek yolu aşıdır. Aşı sizi virüse yakalanmaktan korumayacak ama hayatta kalmanızı sağlayacak. Yeni mutasyonlara yakalanan özellikle aşısız vatandaşlarda tedaviye yanıt vermeyen ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık" diye konuştu.

"Geç kaldığımız zaman akciğerlerde ciddi harabiyet oluyor"
Özellikle aşısız kişilere seslenen Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanımızın son açıklamasından sonra bu Güney Afrika varyantı dediğimiz ‘omicron’ varyantı ülkemizde de görülmeye başladı. Daha önce hiçbir pandemide olmayan, 1800’lü 1900’lü yıllardaki pandemilerde olmayan bir global hareketlilik var. 24 saat içinde dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Sınırları kapatmak sadece bu varyantının yayılmasını geciktiriyor. Herkesin bu virüsle karşılaşacağını biliyoruz. Testinizin negatif olmasına güvenmeyin. Bazen testinizin negatif olması sizin hasta olmanızı göstermiyor. Eğer halsizlik, ateş, titreme şikayetleriniz varsa testiniz negatif bile olsa üç dört gün semptomatik tedavi almanız gerekiyor. Normal mevsimsel bir gripseniz üç dört gün içinde zaten düzeleceksiniz demektir. Üç dört gün içinde toparlamazsınız doktora gidin diyoruz. Maalesef kanser hastaları için kullandığımız bir cümle vardı. ‘Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ diye. Maalesef artık kovid salgını ile beraber bu sloganı Kovid19 ile beraber kullanmaya başlayacağız. Soğuk algınlığı, titreme, halsizlik gibi şikayetleriniz ilaca rağmen düzelmiyorsanız en kısa zamanda doktora gitmelisiniz. Geç kaldığımız zaman akciğerlerde ciddi harabiyet oluyor ve özellikle aşısız vatandaşlarımızı bu akciğer tutulumunda kaybediyoruz. 'Hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun' cümlesi korona için de bir slogan haline geldi. Testiniz pozitif olması sizin hasta olmanızı veya bu hastalıktan öleceğinizi göstermez."

“Hiç akciğer dokusu kalmamış”
40 yaşında aşısız entübe olan bir hastanın akciğer filmini inceleyen Özkaya, ”Özellikle aşısız genç grupta çok ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık. Önceki dönemlerde aldığımız bu tedavilerdeki başarıları bu yeni mutant virüsle aşısız gençlerde maalesef alamıyoruz. 40 yaşında oldukça genç olan bu hastamız aşının yan etkilerinden korktuğu için aşı olmamış. Ciddi akciğer tutulumu ile bize geldi. Şu an hiç akciğeri yok. Herkes evde kendi ailesinden bir hastalandığı zaman bu işin ciddiyetine varıyor. Biz istiyoruz ki ailenizden biri bu hale gelmeden işin farkına varmanızdır. Hala tedavisini bulamadık. Tedavilerle hastaları kurtarmaya çalışıyorduk ama şu an yeni virüsler tedaviye yanıt vermeyen ciddi akciğer tutulumları yapıyor. Bu genç 40 yaşındaki hastamızın hayata tutunmasını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımız her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımız her zaman ...
Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Daire Başkanı Zengin: “Türkiye’de dernekler 30 milyar TL bütçeye hükmediyor”
YEREL HABERLER Daire Başkanı Zengin: “Türkiye’de dernekler 30 milyar ...
Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 ...
Gemide votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gemide votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı ...
Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı
Topaloğlu: “Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci gelişmiş nesil yetiştirmek” 19 Mayıs Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci ...
İlkadım’da 52 aileye soba ve yakacak yardımı
YEREL HABERLER İlkadım’da 52 aileye soba ve yakacak yardımı
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Necati Erkmen: “Ankaragücü yolun sonunda üst lige çıkacaktır"
YEREL HABERLER Necati Erkmen: “Ankaragücü yolun sonunda üst lige ...
Fuat Çapa: “Oyundan memnunum, galibiyeti hak ettik”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Oyundan memnunum, galibiyeti hak ettik”
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Samsunspor - Ankaragücü maçında evlilik teklifi Nuri Alço Samsunspor’a destek için tribündeki yerini aldı
YEREL HABERLER Samsunspor - Ankaragücü maçında evlilik teklifi Nuri ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Köprüden nehre atlayan şahıs ölümden döndü: Dehşet ...
Tarihi köprüden atladı, ağır yaralandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tarihi köprüden atladı, ağır yaralandı; o anlar ...
Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçtan uyuşturucu ...
Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Şantiyede kalp krizi geçiren şahıs ambulans ...
"Yunus Emre" balesi Samsun’da sahnelendi
YEREL HABERLER "Yunus Emre" balesi Samsun’da sahnelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.