Hipofiz bezi tümörleri ve tedavisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, vücut için çok önemli bir işlevi olan hipofiz bezinde oluşabilecek olan tümörün ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, hipofiz tümörlerine dair merak edilen sorulara cevap verdi. Hipofiz bezi tümörlerinin genellikle genç erişkinlik hastalığı olarak, baş ağrısı, halsizlik, görme bozuklukları gibi belirtilere ortaya çıktığına dikkat çeken Opr. Dr. Ahmet Karkucak, "Hipofiz bezi beynin alt kısmında bulunan ve çeşitli hormonlar salgılayan bir endokrin bezdir. Endokrin bezler çeşitli hormonları üretip dolaşıma salgılayarak vücudun diğer bölgelerindeki hedef organları uyarıp fonksiyon görmesini sağlamaktadır. Hipofiz Bezi tümörleri, görme sinirlerinin hemen altında burun kökünün devamında beyinin tabanında birleşmiş olan Hipofiz bezinden köken alan genellikle iyi huylu tümörlerdir. Hipofiz bezinin işlevi çok önemli olduğundan, tümörün büyümesi ve vücudun ihtiyacı olmayan hormonları salgılaması sonucu ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor. Hormon salgılamasına veya salgılamamasına bağlı olarak kliniği değişir. Hormon salgılayan tümörler genellikle genç yaş gruplarında aşırı anormal kıllanma, düzensiz adet, memeden süt gelmesi gibi belirtiler verebilir. Çok büyük lezyonlarda görme problemi ile gelebilir. Hasta her iki tarafta görmesinin kaybolduğunu, görmede daralma olduğunu ifade edebilir. Bu belirtilere karşı dikkatli olarak kişinin doktora başvurulması gerekir. Yapılan muayene, tetkikler yapıldıktan ve Hipofiz Bezi tümörü tanısı konulduktan sonra kişinin durumuna göre cerrahi tedaviye karar verilir" diyerek sözlerine son verdi.

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