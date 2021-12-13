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Yazıcı: “Üniversiteler arası iş birliğini ileri boyutlara taşıyacak bir yazılım programının son aşamasına geldik” OMÜ ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında iş birliği

İHA

Yazıcı: “Üniversiteler arası iş birliğini ileri boyutlara taşıyacak bir yazılım programının son aşamasına geldik” OMÜ ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Kalite sürecinde önemli mesafe kat etmiş komplike bir üniversiteyiz. Üniversiteler arası iş birliğini ileri boyutlara taşıyacak bir yazılım programının son aşamasına geldik” dedi.
Kalite yönetim sistemi, uluslararasılaşma süreci, ARGE ve eğitim çalışmaları başta olma üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) tecrübelerinden faydalanmak ve iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği ve ortak çalışmalar hususunda görüşmek amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi yönetimi, OMÜ üst yönetimi ve ilgili birim yetkilileriyle bir araya geldi.
Rektörlükte gerçekleşen toplantıya; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜTÜRKÇE) Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Atsız, OMÜ Kalite Koordinatörlüğü Şube Müdürü Gülcan Akpınar ile OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi (OMÜTTO) yetkilileri, yazılım geliştirme uzmanları katıldı.

“Kalite sürecinde önemli mesafe kat etmiş komplike bir üniversiteyiz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karaçoşkun ve ekibinin OMÜ’ye ziyarette bulunduğunu kaydederek OMÜ’nün mevcut durumu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İki üniversitenin birbirini tanıması ve iş birliği yapılabilecek ortak konularda görüşmek adına toplandıklarını ifade eden Rektör Yardımcısı Yazıcı, “Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Belgesi almış, kalite sürecinde önemli mesafe kat etmiş ve her alanda komplike bir Üniversiteyiz. Kurduğumuz kalite yönetim sisteminin alt yapısı hakkında bilgi vermek ve bu konudaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak inanıyoruz ki sizin mevcut sisteminizin daha iyi işlemesini sağlayacaktır. Bu bağlamda kalite yönetim sistemimizi KALEM adlı bir yazılım programı üzerinden yönetiyoruz. ISO 9001 kalite belgesi ve müşteri memnuniyeti kalite belgesine de sahibiz. Tüm kalite süreçlerini, KALEM üzerinden yönetiyoruz” diye konuştu.

“Üniversiteler arası iş birliğini ileri boyutlara taşıyacak bir yazılım programının son aşamasına geldik”
KALEM yazılımını güncelleştirerek ticarileşmesini sağlayacaklarını belirten Prof. Dr. Fehmi Yazıcı şöyle devam etti:
“Bu yazılımı DOKAP üniversitelerinin kullanmasını hedefliyoruz. Hali hazırda Bursa Uludağ Üniversitesi KALEM yazılımımızı kullanıyor. Bunun yanında Linkedin benzeri bir yazılımın çalışmalarını son aşamaya getirdik. Bu yazılım üniversiteler arası iş birliğini ileri boyutlara taşıyacak. Bu yazılımı da yine DOKAP kapsamındaki üniversitelere ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi gibi kardeş üniversitelerle ortak kullanmak isteriz.”

“OMÜ gibi köklü bir üniversitenin tecrübelerinden istifade etmek bizim için son derece kıymetli”
Toplantıda üniversitenin, Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı ve yabancı öğrencilere verilen Türkçe eğitimi hakkındaki tecrübelerini paylaşmaktan memnuniyet duyacağını söyleyen Rektör Yardımcısı Yazıcı, OMÜ’nün özel önem verdiği ARGE ve eğitim revizyonu çalışmalarını da paylaştı.
OMÜ gibi köklü bir Üniversitenin tecrübelerinden faydalanmanın, genç bir Üniversite olan Kilis 7 Aralık Üniversitesine katkı sağlayacağını ifade eden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir de “OMÜ’nün tecrübelerinden istifade etmek bizim için son derece anlamlı ve kıymetli. Bu fırsatı bize sunduğu için OMÜ yönetimine teşekkür ediyorum. Ülkemizin yükseköğretimine katkı sunacak bir tecrübe paylaşımı ve iş birliği olur diye ümit ediyoruz.
OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk da dünyanın çeşitli yerlerinde titizlikle yapılan OMÜ YÖS’le ilgili gelişmeleri paylaşarak nitelikli yabancı öğrenciyi Üniversiteye kazandırmak için yaptıkları çalışmaları aktardı.
Toplantı OMÜ’nün ilgili birim yetkilileri birimleri hakkında sunum yaparak Kilis 7 Aralık Üniversitesi yönetiminin sorularını cevapladı.
Ortak çalışma konularının belirlenmesi ve genel bir değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.

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