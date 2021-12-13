Vali Dağlı’dan OSB’lere ilişkin değerlendirmeler

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Kavak, Havza ve Çarşamba Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin son durumları düzenlenen ardışık toplantılarda değerlendirdi.

Kavak OSB Toplantısı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü doğrultusunda Kavak OSB içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu kurulacağını ifade eden Vali Dağlı, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanması noktasında büyük önem arz eden büronun istihdam artışına da doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Havza OSB Toplantısı'nda iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığını dile getiren Vali Dağlı, bu kapsamda, tüm altyapı tesisleri tamamlanan ve konumu nedeniyle de yatırımcılar tarafından yoğun talep gören Havza OSB'de Yeşil OSB Projesi'nin hayata geçirilmesi ve OKA'dan alınan destekle inşa edilen OSB Sosyal Tesisleri'nin üst katında 1000 m2'lik Meslek Lisesi Atölyesi kurulmasına yönelik çalışmalara başlanacağını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Havza OSB’nin gelişmesi ve büyümesinin bölge için önemli olduğunu belirterek, “Önceliğimiz Havza OSB’de doluluk oranını artırmak, dolayısı ile istihdam sorununu çözmek. Aynı zamanda OSB’de ihtiyaç duyulacak ara eleman ihtiyacını sağlamak içinde gerekli kurumlar ile işbirliğimiz artarak devam etmekte” dedi.



İhracata dayalı ve yüksek katma değerli üretim

Çarşamba OSB Toplantısı'nda kısa süre içerisinde altyapı ihalesinin yapılmasının ardından Çarşamba OSB'de alt yapı işlerinin yapımına başlanılacağını belirten Dağlı, beklentinin üstünde talep gören ve yatırımcılar için cazibe merkezi olan Çarşamba OSB'nin üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlaması için özellikle ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firmalara parsel tahsisi yapma konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

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