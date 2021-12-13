AtaÇocuk’lu miniklerden yerli malı farkındalığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AtaÇocuk’lu miniklerden yerli malı farkındalığı

İHA

AtaÇocuk’lu miniklerden yerli malı farkındalığı

Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi öğrencileri yerli malı haftasında farkındalık oluşturmak için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Yerli malı ile ilgili etkinlik yapmanın tam zamanı olduğuna vurgu yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Tüm Türkiye duysun, bizim çocuklarımız ‘Geleceğimize biz sahip çıkıyoruz’ diyor” dedi.
Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşi yerli malı haftasına özel etkinlik gerçekleştirdi. AtaMarket Gıda Bankası’nda yapılan etkinlikte meyve kostümleri giyen AtaÇocuklu minikler hem ürünlerin faydalarını anlattı hem de yerli malı tüketimi konusunda farkındalık oluşturdu. AtaMarket’te bulunan ürünlerin barkodlarını da inceleyen öğrenciler, Türk malı olan ürünleri barkod numaralarından tanıyıp öğrendi. Etkinliğe, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci ile AtaÇocuklu miniklerin velileri katıldı.

“Cips değil, meyve kurusu yiyorum”
Çocukların öğretmenleriyle beraber özenle hazırlandığı etkinlikte, Türkiye’nin yedi bölgesini temsil eden yedi ayrı stant açıldı. Her stantta yöresel kıyafetlerini giyen minikler bölgelerin önemli ürünlerini tanıttı. Ata tohumun önemine vurgu yapan minikler, Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi’nden alınan tohumlarla üretilen meyvelerin kurularıyla da bir stant açtı. Öğrenciler, “Cips değil, meyve kurusu yiyorum” mesajını verdi.

“Ata tohumu çocuklarımızın geleceği”
Yerli malı ile ilgili etkinlik yapmanın tam zamanı olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Türkiye ekonomik olarak dar boğazda. Ürettiğimizi yerine koyamıyoruz, dün aldığımız fiyata yeni bir şey alamıyoruz, tüketme ve beslenme sıkıntımız var. Amerika’da, dünyanın en zengini olarak tanımlanan ülkede yerli malı haftası kutlanıyor ama Türkiye gibi dünyayı besleyebilecek tarım ülkesinde yerli malı haftası unutturulmaya çalışılıyor. Sevgili çocuklar bize ve Türkiye’ye yerli malı haftasını hatırlatarak, ‘Yerli malı haftasını kutlayın, yerli malına ve ata tohumlara ihtiyacımız var’ diyor. ‘Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi’nde ata tohumlarını çoğaltıyor, çiftçiye, köylüye dağıtıyor’ deyin annenize babanıza. Ata tohumun ne anlama geldiğini sizin dilinizden tüm Türkiye duysun. Bizim çocuklarımızın geleceği ata tohumuna bağlı. Ata tohumu bağımsızlık, özgürlük, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği demek. Eğer ata tohumlarla kendi bağımsızlığımıza sahip çıkamayacaksak, yerli malı haftasını kutlayamayacaksak, kendi ürettiklerimizi herkese gösteremeyeceksek o zaman biz bu toprakları hak etmiyoruz demektir. Bu toprakları hak etmiyor olmak önemli bir şey. Bu topraklar bizim, çok büyük bedel ödedik bu topraklarda oturabilmek için. Bu toprakları hak ediyoruz, bu çocuklarımızı hak ediyoruz. Onlar da kendi geleceklerini bizden istiyorlar ve sahip çıkıyorlar. Tüm Türkiye duysun, bizim çocuklarımız ‘Geleceğimize biz sahip çıkıyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Dağlı’dan OSB’lere ilişkin değerlendirmeler
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan OSB’lere ilişkin değerlendirmeler
Organik fındık üreticilerine bordo bulamacı dağıtımı
YEREL HABERLER Organik fındık üreticilerine bordo bulamacı dağıtımı
Yazıcı: “Üniversiteler arası iş birliğini ileri boyutlara taşıyacak bir yazılım programının son aşamasına geldik” OMÜ ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında iş birliği
YEREL HABERLER Yazıcı: “Üniversiteler arası iş birliğini ileri ...
DÜSAM Film Gösterimleri dizisi başladı
YEREL HABERLER DÜSAM Film Gösterimleri dizisi başladı
Çarşamba'da çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Çarşamba'da çocuklara trafik eğitimi
Cengiz Aytmatov’u anlattığı kitabını onun 93. doğum gününde çıkardı
YEREL HABERLER Cengiz Aytmatov’u anlattığı kitabını onun 93. doğum ...
Samsun’da suç ve suçluya geçit yok 26 bin 597 şahsın GBT’si sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı 10 bin 250 araç kontrol edildi, 2 bin 664 araç ve sürücüye işlem uygulandı
YEREL HABERLER Samsun’da suç ve suçluya geçit yok 26 bin 597 şahsın ...
Hipofiz bezi tümörleri ve tedavisi
YEREL HABERLER Hipofiz bezi tümörleri ve tedavisi
Mehmet Akif Ersoy'un torunu dedesini anlatacak
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy'un torunu dedesini anlatacak
Miniklere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere trafik eğitimi
Yeni mutasyonlar tedaviye direniyor Prof. Dr. Özkaya: "Çok hızlı ilerleyen, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız" "Şu an mevcut aşılar mevcut mutasyonların hepsine etkili" 40 yaşında aşısız entübe kişinin akciğer dokusu kalmadı
YEREL HABERLER Yeni mutasyonlar tedaviye direniyor Prof. Dr. Özkaya: ...
Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımız her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımız her zaman ...
Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Daire Başkanı Zengin: “Türkiye’de dernekler 30 milyar TL bütçeye hükmediyor”
YEREL HABERLER Daire Başkanı Zengin: “Türkiye’de dernekler 30 milyar ...
Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 ...
Gemide votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gemide votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı ...
Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı
Topaloğlu: “Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci gelişmiş nesil yetiştirmek” 19 Mayıs Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Amacımız, insana saygılı, trafik bilinci ...
İlkadım’da 52 aileye soba ve yakacak yardımı
YEREL HABERLER İlkadım’da 52 aileye soba ve yakacak yardımı
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Necati Erkmen: “Ankaragücü yolun sonunda üst lige çıkacaktır"
YEREL HABERLER Necati Erkmen: “Ankaragücü yolun sonunda üst lige ...
Fuat Çapa: “Oyundan memnunum, galibiyeti hak ettik”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Oyundan memnunum, galibiyeti hak ettik”
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.