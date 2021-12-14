Samsunspor ile Boluspor 62. randevuya çıkmaya hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Boluspor ligin 17. haftasında tarihlerindeki 62. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ve Boluspor daha önce 61 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 23’ünü Samsunspor, 27’sini ise Boluspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 29 karşılaşmada ise Samsunspor’un 17, Boluspor’un 5 galibiyeti bulunuyor. 2 takımın Samsun’da oynadığı 7 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Boluspor bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 18 gol gönderen Bolu temsilcisi, kendi kalesinde ise 16 gol gördü. Samsunspor ise bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Rakip filelere 22 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde ise 18 gol gördü.

15 Aralık Çarşamba günü 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da yapılacak karşılaşmayı hakem Serper Barış Saka yönetecek.

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