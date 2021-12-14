"Yaşlı kişiler de kepçe kulak ameliyatı olmak için başvuruyor" "Kepçe kulak ameliyatı aynı zamanda psikolojik bir operasyondur"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, çocuklarda özellikle kepçe kulak konusunun arkadaşlar arasında bir mevzu, alay konusu olabildiğini belirterek, "Kepçe kulak sadece bir estetik operasyon değil, aynı zamanda psikolojik de bir operasyondur" dedi. Akbaş, yaşlı kişilerin bile kepçe kulak ameliyatı olmak için başvurduğuna dikkat çekti.

Samsun FBM Tıp Merkezi Sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş kepçe kulak operasyonları hakkında bilgi verdi. Kepçe kulak olan kişilerin moral bozucu esprilere, şakalara maruz kaldığını ifade eden Akbaş, "Kepçe kulak önemli konulardan bir tanesidir. Kulak öne doğru çıkıntılıysa kafatasından öne doğru çıktıysa ve direk bakıldığında çok belirginse biz bu kabaca kepçe kulak olarak adlandırabiliyoruz. Çocuklarda özellikle kepçe kulak konusu arkadaşlar arasında bir mevzu olabiliyor. Alay konusu olabiliyor. Bu durum olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kepçe kulak olan çocukların ailelerin tarafında iyi gözlenmesi, öğretmenleri tarafından iyi takip edilmesi ve o konuda bir rahatsızlık hissi var ise bunun tedavi edilmesinin sağlanması gerekiyor. Kız çocuğu sürekli saçları ile kulaklarını kapatıyorsa, bir erkek çocuğu saçlarını çok uzatıyorsa, kıyafetleriyle kulaklarını kapatıyorsa bu demektir ki o çocuk kulaklarından bu konuda çok rahatsızdır. Kepçe kulak plastik cerrahların en çok yaptığı ameliyatlardan bir tanesidir. Kepçe kulak sadece bir estetik operasyon değil, aynı zamanda psikolojik de bir operasyondur. Plastik cerrahlar tarafından yapılan kepçe kulak ameliyatı sonrası kız çocuklarının hemen ilk yaptıkları iş saçlarının toplayarak kulaklarının gözükmesini sağlarlar. Erkeklerin ise ilk yaptığı işlerden bir tanesi ise saçlarını kısaltmaktır. Arkadaşlar arasında özgüveni etkileyici, moral bozucu esprilere, şakalara maruz kalmaktan kurtulmuş olurlar" diye konuştu.



"Yaşlı kişiler de kepçe kulak ameliyatı olmak için başvuruyor"

64 yaşında bir hastaya kepçe kulak ameliyatı yaptığını söyleyen Akbaş, "64 yaşında bana geldi. Kulaklarının kepçe olmasından dolayı yıllarca bunun ezikliğini hissettiğini, bunun psikolojik baskı altında yaşadığını ifade ederek kepçe kulak ameliyatı oldu. En güzeli kepçe kulak ameliyatları okula başlamadan altı yedili yaşlarda yaptırmakta fayda var. Bunu sadece basit bir estetik ameliyat olarak görmemek lazım. Yarım saat süren bir ameliyatla yapılabilir. 3 gün süren takip sonrasında kişi okula, işine rahatlıkla dönebilir" şeklinde konuştu.

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