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Samsun en üst düzeyde desteklenen ikinci il oldu SANTEK Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Buluşması

İHA

Samsun en üst düzeyde desteklenen ikinci il oldu SANTEK Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Buluşması

– Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Samsun; gelişmiş sanayisi, yeni çalışmalar için potansiyel taşıyor olması, paydaşların istekli çalışmaları nedeniyle 4. seviyede Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) yapılması kararlaştırılmış bir başka ifadeyle bakanlığımız tarafından en üst düzeyde desteklenen ikinci ilimiz olmuştur” dedi.
Samsun’da, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Buluşması bir otelde yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Samsun Valiliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in paydaşlığıyla yapılan program ASELSAN, TÜRASAŞ, Nurol Makina, Otokar ve Devlet Malzeme Ofisi temsilcileri ile yerel kurum ve kuruluşlardan katılımcılara yapılabilecek iş birliklerini değerlendirmek üzere ikili görüşme imkanı sundu.
Programın yeni iş birliklerine zemin oluşturmasını beklediğini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Dört ulaşım aksının bir arada olduğu, alternatifli üretim alt yapısıyla Samsun, otomotiv, makine ve metal sektörü için oldukça stratejik bir konumdadır. Bu nedenle SANTEK Samsun Buluşması’nın bu sektörler bağlamında düzenleniyor olması büyük önem arz etmektedir. Şüphesiz bugün yüksek teknoloji üreten lider firmalarımızın şehrimizdeki firmalarla bir araya gelmesi, güçlü iş birliklerine zemin oluşturacaktır” diye konuştu.
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Türkiye’nin hem savunma sanayi alanında hem KOBİ’lerinin geliştirmiş olduğu teknolojiler, bütün dünyaya mal satan bir ülke haline gelmesi gerçekten ilgiye mazhar oluyor. Biz de anlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğini, bu ülkenin çalışma gayretini, azmini, teknolojiye yapılan yatırımları ki bunlar bugün teker teker saydığımızda gerçekten ciddi yekun oluşturan şeyler. 20 yıl önce bu ülkede TEKNOPARK sayısı bir elin parmakları kadar yokken şimdi artık belli bir noktaya ulaşmış. TEKNOPARK’taki firma sayıları, ARGE merkezi, laboratuvar bütün bunların gerçekten artık Türkiye güçlü bir ekonomi güçlü bir ülke haline gelmiş” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Aralık ayı itibarıyla ARGE ve yenilik ekosistemi bugün 89 TEKNOPARK, 1254 ARGe Merkezi ve 342 Tasarım Merkezi’yle ilerleme kaydedilmiştir. Bu sayıların önümüzdeki dönemde katlanarak büyümesini bekliyoruz. Samsun; organize sanayi bölgeleri, limanı ve iyi bir üniversite eğitim alt yapısı dolayısıyla Karadeniz Bölgesi’nin en gözde sanayi şehirlerinden biri haline gelmiştir. Samsun sanayisi, pandemiye rağmen büyümeye devam etmiştir. Bölgemizde mevcut beyaz eşya, otomotiv, savunma, makine, metal, plastik, tekstil, orman ürünleri sanayisinin gelişiminin yanında uzay, havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler ve gemi inşa sanayinde faaliyet gösterecek aktörlerin de sisteme dahil edilmesini arzu ediyoruz. Bu arzumuzu hayata geçirecek SANTEK çalışmalarını 4 düzeyde gerçekleştirebilecek şekilde tasarladık. Bu düzeyler belirlenirken ilin büyüklüğü ve kapasitesini göz önünde bulundurduk. Anılan bilgiler ışığında Samsun’un; gelişmiş sanayisi, yeni çalışmalar için potansiyel taşıyor olması, paydaşların istekli çalışmaları nedeniyle 4. seviyede SANTEK yapılması kararlaştırılmış bir başka ifadeyle Bakanlığımız tarafından en üst düzeyde desteklenen ikinci ilimiz olmuştur. Bu program uygulamasında bakanlığımızın merkezden desteği kadar programın yerel paydaşlarla sahiplenilmesi de önem taşımaktadır. Bu etkinlik Samsun için önemli bir adımdır. Bu yeni yapıyla önümüzdeki süreç içerisinde bakanlığımız sanayinin gelişmiş olduğu illerde doğrudan kurul çalışmalarının aktif bir parçası haline gelecektir. Bugünden sonra sizlerin de katkılarıyla sanayi adına daha büyük gelişmelerin yaşanacağına ve bu toplantı sonrasında devam edecek çalışmaların diğer il müdürlüklerimiz, paydaş kurum ve kuruluşlar için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise Samsun'un sanayi bakımından önünün açık olduğunu belirterek, "Samsun, lokasyon olarak çok iyi konumda. Demir yolları, hava limanı bulunan, kara yolunun çok elverişli olduğu, üç limanı olan, demir yollarının organize sanayi bölgelerine ulaştığı önder illerimizden birisi. 57 bin öğrencimiz var. Nitelikli bir altyapımız var. Çalışacak personel yapımız gayet iyi. Mesleki eğitim anlamında daha iyi de yapacak projelerimiz var. İnşallah Samsun’umuzun önü açık" sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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