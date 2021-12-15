Huzurevi çalışanlarına hasta bakım eğitimi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, “Halk Sağlığı Hemşireliği” dersi kapsamında, huzurevi çalışanlarına yönelik, hizmet içi eğitim verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Birsen Altay ve Arş. Gör. Nevra Karaca Bıçakçı’nın danışmalığında verilen eğitimde; bilinçli hastada rutin ağız bakımı, bilinci kapalı hastada özel ağız bakımı, saç bakımı, yatağa bağımlı hastada vücut banyosu, genital bakım, diyabetli hastalarda diyabetik ayak bakımı ve basınç ülserleri bakımı konularında kurum çalışanları bilgilendirildi.

Bilgi ve becerilerini eğitim çalışmalarıyla sergileyen Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, yaşlı bireylere ve hastalara bakım verilirken mahremiyetin korunması gerektiğini de vurguladı.

Eğitim programı, kurum yönetimi ve çalışanları tarafından beğeni ile karşılanırken, çalışanlar ilerleyen günlerde farklı konularda yeni eğitimlerin düzenlenmesi talebinde bulundu.

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