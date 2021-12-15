Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

İHA

Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatlerinin sağlanması için trafik denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediliyor.
İlçe genelini kapsayan okul servislerine yönelik yapılan trafik denetimlerinde, sürücü ve araçlara ait belgelerin yanı sıra, özelliklerine göre araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerleri, ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edildi.
İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından Killik Mahallesi taş ocağı mevkisinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde şoförlere, kış mevsiminde alınacak tedbirler ve uygulaması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Trafik timlerince, yapılan açıklamada, tüm paydaş kurumlarla birlikte geleceğin büyükleri çocukların güvenli seyahatlerini sağlamak adına her daim yollarda olacakları belirtilirken, denetim ve kontrollere yoğun bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü ...
Alaçam’da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Alaçam’da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
19 Mayıs’ta Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji ...
Vali Dağlı: “TEKNOFEST şehre turizm anlamında hareketlilik getirecek”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “TEKNOFEST şehre turizm anlamında ...
Huzurevi çalışanlarına hasta bakım eğitimi
YEREL HABERLER Huzurevi çalışanlarına hasta bakım eğitimi
Çocuklar, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda kuralları öğrendi
YEREL HABERLER Çocuklar, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda kuralları ...
Korona virüsü sonrası yürüyemedi Tedavi sonrası ayağa kalktı
YEREL HABERLER Korona virüsü sonrası yürüyemedi Tedavi sonrası ayağa ...
Başkan Özdemir: “Canlı hayvan pazarımızı inşallah kısa süre sonra hizmete açacağız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Canlı hayvan pazarımızı inşallah ...
Samsun'da ari işletme sayısı artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da ari işletme sayısı artıyor
Yoldan çıkan araç kanala yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç kanala yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun en üst düzeyde desteklenen ikinci il oldu SANTEK Otomotiv, Makine ve Metal Sektör Buluşması
YEREL HABERLER Samsun en üst düzeyde desteklenen ikinci il ...
İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü teslim oldu
YEREL HABERLER İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü ...
Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralanan bir kişi hastaneye ...
İlkadım’da 11 ayda 1795 vefat Belediye en zor günlerinde vatandaşın yanında
YEREL HABERLER İlkadım’da 11 ayda 1795 vefat Belediye en zor ...
Başkan Demir: "Batı Çevre Yolu şehir içi trafiğine çok ciddi rahatlama getirecek” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Son Toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Batı Çevre Yolu şehir içi trafiğine ...
Terme'de "kütüphane" seferberliği Hayırseverler, 14 okul için adeta sıraya girdi
YEREL HABERLER Terme'de "kütüphane" seferberliği Hayırseverler, 14 ...
'Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım': Hedef 10 bin öğrenci
YEREL HABERLER 'Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım': Hedef ...
Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı
YEREL HABERLER Çocuklar, başkan ile hayvan kulübesi boyadı
Genel Müdür Armutlu: “Amacımız hasta memnuniyetini arttırmak”
YEREL HABERLER Genel Müdür Armutlu: “Amacımız hasta memnuniyetini ...
Çarşambaspor'da Mehmet Seçkin dönemi
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da Mehmet Seçkin dönemi
"Yaşlı kişiler de kepçe kulak ameliyatı olmak için başvuruyor" "Kepçe kulak ameliyatı aynı zamanda psikolojik bir operasyondur"
YEREL HABERLER "Yaşlı kişiler de kepçe kulak ameliyatı olmak için ...
Samsun, İstanbul’u solladı
YEREL HABERLER Samsun, İstanbul’u solladı
Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı
Atakum’dan Ağrı, Erzurum ve Hatay’a yardım eli
YEREL HABERLER Atakum’dan Ağrı, Erzurum ve Hatay’a yardım eli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.