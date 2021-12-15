Başkan Kılıç'tan modern sera müjdesi

Terme Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, hafriyat çalışmaları tamamlanan 4 bin metrekarelik tam otomasyon çiçek fidesi ve peyzaj ürünleri üretim serası kurulum çalışmalarına başladı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, mevcut temizlik şantiyesi alanı içinde bulunan ve ihtiyacı karşılamayan sera alanını genişletmek ve yenilemek için çalışmalara başladı. Yeni sera kompleksi içerisinde kurulacak olan toplamda 4 bin metrekarelik sera alanı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsim çiçekleri ve peyzaj ürünleri üretilecek.



İlçenin peyzaj ihtiyacını karşılayacak

Çay Mahallesi Yeni Bulvar Yolu üzerinde yapımına başlanacak sera alanı hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizin her alanda kendine yeten bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kendi peyzaj ürünlerimizi üretmek için uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilçemize daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir sera ve şantiye alanı oluşturmaya karar verdik. Yeni bulvar Yolu üzerinde belediyemize ait yaklaşık 4 bin metrekarelik açık ve kapalı alana sahip ilçemizin tüm peyzaj ihtiyaçlarını karşılayacak ve kentimizi görsel olarak güzelleştirecek. Ayrıca ileride bunu belediyemiz için bir kazanç kapısı haline dönüştürmeyi de planlıyoruz. Halka ve diğer belediyelere satış yapacak bir tesis haline dönüşecek" dedi.

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