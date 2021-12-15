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Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

DHA

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da öğretmen eşi Mihrican Ekmenci'yi (46) boğazından bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci (51) hakkında istenilen akıl sağlığı raporu hazırlandı. Raporda, "Oğuz Taner Ekmenci´nin suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadesi yer aldı.
Olay, 14 Şubat'ta İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci ile öğretmen eşi Mihrican Ekmenci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oğuz Ekmenci, 2 çocuk annesi Ekmenci'yi boğazından bıçakladı. Olayın ardından ailesinin evine giden Oğuz Ekmenci, durumu anlattı. Ekmenci, ailesinin ısrarı ile polisi aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Oğuz Ekmenci, tutuklandı.
'SUÇA KARŞI SORUMLULUĞU TAM'
Oğuz Ekmenci hakkında `kasten öldürme´ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanması istendi. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor, tamamlandı. Raporda, "Oğuz Taner Ekmenci´nin Kurulumuzca 8 Kasım tarihinde yapılan muayenesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanması sonucu, cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zekâ geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Oğuz Taner Ekmenci´nin suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-12-15 15:18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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