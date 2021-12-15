OMÜ’lü tiyatrocular kırsalda

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (OMÜTİT) 33. yılını sahnede kutlamaya hazırlanırken, çocukları tiyatro ile buluşturmaya da devam ediyor.

OMÜTİT Çocuk Oyunları Ekibi, Samsun’un ilçelerine adeta çıkarma yaparak, ilkokul çağındaki çocukları tiyatro ile buluşturuyor. Samsun’da gerçekleştirdikleri kapsamlı etkinlikler ile özellikle yeni neslin tiyatro sevgisiyle büyümesini hedefleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, kuruluşunun 33. yılında özellikle kırsal mahalle okullarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Samsun’un ilçelerine giderek, buralarda bulunan başta kırsal mahalle okulları olmak üzere, öğrencilerle buluşan OMÜTİT’li gençler, Salıpazarı’nda Muslubey İlkokulu, Avut İlkokulu, Yaycılar Şehit Ahmet Sarı İlkokulu’nda sonra da, Gökçeli 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda festival tadında tiyatro oyunları sahneledi. Yüzlerce çocukla buluşan OMÜ’lü tiyatrocu gençler, gördükleri ilgi karşısında memnun olduklarını belirtirken, oyunları izleyen çocuklar da keyifli vakit geçirdi.

Topluluk olarak, çocukların tiyatro sevgisiyle yetişmesini son derece önemsediklerini söyleyen OMÜTİT Başkanı Fevzi Koç, “33 yıllık köklü bir tarihe sahip olan topluluğumuz, Türkiye’nin aralıksız en uzun tiyatro festivali olma unvanını taşıyan ‘OMÜTİT Ulusal Tiyatro Festivali’ bu yıl 26. kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bizim önceliğimiz, yeni neslin tiyatro sevgisiyle yetişmesi. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle köy okullarında eğitim hayatlarını sürdüren çocukların, tiyatro ile tanışması bizim için son derece önemli” dedi.

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