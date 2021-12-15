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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yükümlülere mesleki eğitim

İHA

Yükümlülere mesleki eğitim

Samsun'un Çarşamba ilçesinde “Sürü Yönetimi Elemanı Mesleki Eğitim Programı"nı başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 5 yükümlüye sertifikaları törenle verildi.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı yükümlülerin ve eski hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerine, iş bulmalarına, sanat sahibi olmaları veya tarım işletmeciliği yapmak istemeleri halinde İş Kurumu vasıtasıyla hibe kredi sağlanmasına ve iş yeri açmalarına yardımcı oluyor. Yeniden topluma kazandırma çalışmaları doğrultusunda projeler hazırlanarak hem cezanın ıslah fonksiyonunun etkin ve kalıcı olabilmesi hem de toplumun korunabilmesine yönelik bir meslek edinmeleri, iş bulmaları veya kendi işlerini kurmaları ve bu yolla ikinci hayatlarına başlamak isteyen hükümlülere hayatlarını kurmada ilk adımlarını atmalarına destek sağlanıyor.
Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Mehmet Dağdelen ve Ziraat Mühendisi(Zooteknist) Mustafa Uzunali tarafından verilen ve 15 gün süren kursu başarı ile tamamlayan 5 yükümlü sertifikalarını almaya hak kazandı.
Proje sunmanın ilk adımı olan mesleki eğitimlerini başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 3 yükümlünün projeleri İş Kurumu Eski Hükümlü Kendini İşini Kurma Hibe Projeler Programı kapsamında hazırlanarak sunuldu.

Tören, Başsavcı Yeğin’in makamında gerçekleşti
Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Veteriner Hekimi Mehmet Dağdelen ve Ziraat Mühendisi(Zooteknist) Mustafa Uzunali’nin katılımıyla gerçekleşen sertifika töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, “104 saatlik ‘Sürü Yönetimi Elemanı Mesleki Eğitim Programı’nı başarı ile tamamlayan 5 yükümlü ve eski hükümlümüz sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. 2’si büyükbaş hayvancılık ve 1’ i pide fırını olmak üzere 3 kişinin projeleri hazırlanmasına destek olunarak 2022/1. Dönem için İş Kurumuna sunmuş bulunuyoruz. Projeler, kendini işini kurmada ve yeni bir hayata başlamada oldukça öneme sahiptir ve bunun ilk adımı da mesleki eğitimdir. Bu hem yükümlülerimize hem de dolaylı olarak içinde yaşadıkları topluma birer artı değer kazandırmaktadır. Bu anlamda emeği geçen ve iş birliği yaptığımız kurumlara teşekkür eder, yükümlülerimize başarılar dilerim” dedi.
Tören, sertifika teslimlerinin ardından son buldu.

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