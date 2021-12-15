Samsun Üniversitesinde 'Türk Savunma Sanayisinde Millileştirme' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve ASELSAN tarafından, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin Kariptaş'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmacı olarak söyleşide bulunan ASELSAN Mühendisi Muharrem Tümçakır, katılımcılara kurum hakkında bilgi verdikten sonra milli teknoloji hamlesi ile ilgili bilgi verdi.

Kurum hakkındaki süreç ve işleyişten bahseden Tümçakır, "ASELSAN özellikle ARGE konusunda çeşitli projelere ev sahipliği yapıyor. Sadece ARGE projeleriyle sınırlı kalmayan ASELSAN, aynı zamanda akademik anlamda da yapılan protokollerle birlikte bünyesindeki personelin sürekli gelişimini amaçlıyor" dedi.

Savunma sanayisindeki millileşmenin Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte daha da iyi yerlere ulaşacağını belirten Muharrem Tümçakır, "Üniversitelerimizle beraber çok önemli bir görevimiz var. Sürekli gelişim içerisinde, teknoloji ve inovasyonun nimetlerini verimli kullanarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu vizyonla üreteceğimiz projelerin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunun adı ise hep birlikte kazanmaktır" ifadelerini kullandı.

Söyleşi sorucevap bölümüne geçilmesinin ardından son buldu.

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