Dövmesinden kurtulmak isteyenlere lazerli çözüm

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Zennure Takcı, dövmesini sildirmek isteyenlerin pico lazer tedavisiyle daha az ağrılı ve daha konforlu şekilde sağlığına kavuşabileceğini söyledi.

Pico lazerin kullanım alanları hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zennure Takcı, “Pikolazer; melazma hastalığı, güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, çiller, pıh (postinflamatuar hiperpigmentasyon) tedavisi, solar lentigo, cafe aulait lekeleri, ota nevus, becker nevus, nevus spilus, dövme silme, iğneli radyofrekansta (altın iğne) kullanılır” dedi.



Dövme silme işleminde en ideal mevsim kış

Dövme silme işleminde saniyenin trilyonda bir hızı artış yapabilen pikolazer kullanılarak daha az seans sayısı ile daha az ağrılı ve daha konforlu tedavi gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Takcı, “Dövmenizin rengi, süresi profesyonel ya da amatör olması tedavi başarısını etkiler. Her mevsimde dövme silme işlemi yapılabilmektedir, ancak en ideali kış mevsimidir. İşlemden yarım saat önce lokal anestezik kremler uygulanır. 1015 dakikada silme işlemi gerçekleşir” diye konuştu.



Daha hızlı ve etkin tedavi sağlıyor

Günümüzde pikosaniye lazerlerin, nanosaniye atım yapan QSwitch lazerlere göre 1000 kat daha kısa sürede (saniyenin trilyonda biri) hızlı ve daha etkin atım yaparak leke tedavisi ve dövme silmede devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Zennure Takcı, şu bilgileri paylaştı:

“Leke ve dövme silmede lazer tarafından hedeflenen pigmentleri pico lazer sistemleri çok daha küçük parçacıklara parçalayarak normal dokularda termal hasar oluşturmaz. Sonuçta daha az seans sayısı ile daha hızlı ve etkin tedavi sonuçları alınırken, tedavi esnasında daha az ağrı hissi duyulur, tedavi sonrası oluşabilecek eritem ve kabuklanma gibi yan etki riskleri azalır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.