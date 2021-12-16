Atakum’da ‘Yerli Malı Haftası’ Çocuklara yerli malının önemi ve paylaşma kültürü aşılandı

Atakum Belediyesi öncülüğünde minik öğrencilere ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında kentli olma, paylaşma ve dayanışma bilincini aşılayabilmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, özel eğitim kurumları iş birliğiyle Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile çocuklara kentli olma, paylaşma ve dayanışma bilincini aşılayabilmek amacıyla ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kutlaması gerçekleştirildi.

Etkinlikte veliler tarafından yöresel ürünlerden hazırlanan yiyecekler ve içecekler, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliğinin yapılacağı Şehit Polis Demet Sezen Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne getirildi. Etkinlikte çocuklar velilerin yaptığı organik yiyecek ve içecekleri tüketirken, çocuklara yerli malının önemi ve paylaşma kültürünün önemi anlatıldı.



“Herkesi organik üretmeye, toprağımıza sahip çıkmaya ve yerli malına önem vermeye çağırıyoruz”

Yerli üretimin önemini çocuklara aktardıklarının altını çizen Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, “Farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza yerli malının kıymetini, değerini, kendi mallarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, bunun tüketim koşullarını ve özel çocuklarla da bir araya gelerek onlarla dayanışma kültürünü oluşturmak için etkinlik yaptık. Çocukların yerli malını öğrenmesi için bu etkinlikler çok önemli. Burada köy ürünleri bazlı ve organik ürünlerden oluşan menüler hazırlandı. Veliler yerli malına özel olarak organik gıdalardan hazırlanan yiyecekleri getirdiler. Kendi topraklarımızdan çıkan ürünlerin, ata tohumun ne kadar önemli olduğu Yerli Malı Haftası ile birleştirerek çocuklarımızı bilinçlendirmiş. Sürdürülebilir bir üretim potansiyelinin olması için bu tip çalışmalara ihtiyaç var. Onun için en temel yaşamsal kaynağın başında sağlıklı beslenme geliyor. O yüzden de herkesi organik üretmeye, kendi toprağımıza sahip çıkmaya ve yerli malına önem vermeye çağırıyoruz” dedi.



“Üretimin önemi pandemide daha çok ortaya çıktı”

Üretimin önemine değinen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin eşi Gülay Deveci, “Yerli Malı Haftası’nı kutluyoruz. Belediyemiz ve Kent Konseyi ile çok güzel bir etkinlik ortaya koyduk. Günümüzde pandemi döneminde yerli malı kullanmanın önemi çok daha fazla bir şekilde ortaya çıktı. Yerli malı kullanım, kullandıralım, yeni nesle de yerli malının önemini öğretelim istedik” diye konuştu.

Çocukların tükettikleri yerli mallarının önemini de bilmesinin gerektiğini ifade eden Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise şunları söyledi:

“Yerli Malı Haftası'nda sadece yerli malının önemi değil, tutumluluğun önemini de öğretmemiz gerekiyor. Hem yerli malını kullanacağız hem kendi ürettiklerimizin değerini bileceğiz hem de bu zor zamanlarda tutumlu olmayı ve çocuklara kumbara bilincini öğretmemiz gerekiyor. Pırıl pırıl çocuklarımıza Türk malının önemini öğretmek için bu etkinlik gerçekleştirildi.”

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