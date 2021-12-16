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Sıtkı Aslanhan'dan "Pandemi Sonrası Aile İçi İletişim" konferansı

İHA

Sıtkı Aslanhan'dan "Pandemi Sonrası Aile İçi İletişim" konferansı

Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede düzenlenen "Konferans Günleri" adlı etkinlikler kapsamında EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan'ın "Pandemi Sonrası Aile İçi İletişim" başlığı altında vermiş olduğu konferansa ev sahipliği yaptı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın katılımıyla gerçekleşen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yoğun ilgi nedeniyle konferans salonuna giremeyen diğer katılımcılar, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı naklen yayın yapılan farklı salonlarda izleme fırsatı buldu. Konferans öncesi konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programa gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Bir toplumu meydana getiren en temel yapının aile olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, aileyi ayakta tutan en büyük etkenin fertler arasında kurulan sevgi ve saygı bağı olduğunu söyledi.

“Programlar devam edecek"
Bu tür kültürel etkinliklerin iletişim adına önemli olduğunu dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, pandemi nedeniyle bir süre ara verilen konferans ve seminerlerin devam edeceğini belirtti. “Gençlerimize tarih şuuru kazandırmak, aile bütünlüğünün önemini anlatmak, kaybettiğimiz değerleri yeniden hatırlatmak için bugün olduğu gibi bundan sonra da çeşitli konferans ve seminerler tertip edeceğiz” diyen Başkan Sandıkçı, “Biliyoruz ki, en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. ‘Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir’ sözünden hareketle bu organizasyonlarımız toplumumuzun dertleri ile dertlenen, ‘Büyük Türkiye’ hayali kuran milli ve yerli isimlerin katılımıyla devam edecek” diye konuştu.

“Gençliğe sahip çıkalım"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, konferans öncesi şunları söyledi:
“Sevgiden yoksun, ilgiden mahrum bırakılan çocuklar gelecekte bu açlıklarını yanlış yollara saparak karşılamak isteyecek ve Allah muhafaza kaybolup gidecekler. Bu korkunç akıbet ile karşı karşıya kalmamak için gençlerimize sahip çıkmamız gerekir. Onların sadece maddi ihtiyaçlarını değil manevi ihtiyaçlarını da karşılayalım, onlara aile olmanın huzur ve mutluluğunu yaşatalım.”

Aslanhan: “Sadece beden olarak değil, ruh ve gönül olarak da çocuklarınızın yanında olun”
Konferans’ta konuşmacı olarak yer alan EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, aile içi iletişim hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Anne ve babanın çocuklara daha çok zaman ayırması gerektiğini hatırlatan Aslanhan, “Sadece beden olarak değil, ruh ve gönül olarak da çocuklarınızın yanında olun” uyarısında bulundu. “Çocuklara başarıyı, parayı, mevki kaybetmemeyi öğretmeden önce sevgiyi, saygıyı, merhameti, selamı, vicdanı, Allah’ın rızasını öğretin” diyen Sıtkı Aslanhan, anne ve babanın çocuğuna davranışlarıyla örnek olması gerektiğini söyledi. Her ailenin sahip olması gereken sevgi ve saygı atmosferinin sağlıklı bir iletişimle sağlanacağını dile getiren Aslanhan sevginin sadece sözle değil, tavırla gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasında Samsun’u yakından tanıdığını belirten Sıtkı Aslanhan’ın konferans öncesi Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ve Boluspor karşılaşmasını izlediği öğrenildi. Verdiği konferansla katılımcıların gönlünü fetheden Sıtkı Aslanhan’a program sonunda Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından hediye takdim edildi. Sıtkı Aslanhan ile fotoğraf çektiren katılımcılar, kitaplarını imzalatmayı da ihmal etmedi.
Canik Belediyesi tarafından “Konferans Günleri" adıyla düzenlenen kültür etkinliklerine ocak ayında EğitimciYazar Hayati İnanç, şubat ayında ise Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer’in katılımıyla devam edileceği bildirildi.

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