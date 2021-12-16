İHL öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı 19 Mayıs Hamidiye İHL’de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Samsun 19 Mayıs Hamidiye İmam hatip Lisesi'nde(İHL) düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda öğrencilerin projeleri görücüye çıktı.

Hamidiye İmam hatip Lisesinde 32 öğrencinin 17 danışman öğretmenin nezaretinde hazırladıkları çalışmaların sergilendiği fuarda, 21 proje sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol yaptığı konuşmada, ”Hamidiye İmam hatip Lisesi'nde 7 projemiz inceleme, 6 projemiz araştırma, 8 projemiz tasarım türündedir. 11 farklı alanda hazırlanan projelerimizin 2'si finansal okuryazarlık, 4 tanesi Kültürel miras, 2 adet su okuryazarlığı, 3 adet çevre dengesi, 2 adet bilim tarihi, 1 er adet de havacılık ve uzay, göç ve uyum, değerler eğitimi ve sağlıklı beslenme alanlarındadır. Bilim fuarımızın, 2022 yılında ilimizde gerçekleşecek olan TEKNOFEST’in daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.

Projeden Sorumlu Coğrafya Öğretmeni Mehmet Bakır yaptığı açıklamada, “Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları, öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin, bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar” ifadelerini kullandı.

Okul içinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışının ardından 21 proje katılımcılar tarafından tek tek incelendi.

Açılışa Kaymakam İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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