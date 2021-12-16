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İlkadım'da virüsle mücadelede 2,3 ton dezenfektan, 12 bin 400 maske

İHA

İlkadım'da virüsle mücadelede 2,3 ton dezenfektan, 12 bin 400 maske

İlkadım Belediyesi, korona virüs ile mücadelede 2 bin 300 kilo dezenfektan kullandı, 12 bin 400 maske dağıttı.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm dünyada tedirginliğe sebep olan korona virüsü tehdidine karşı İlkadım ilçesinde yapılan tüm çalışmaları rakamsal verilerle anlattı. Başkan Necattin Demirtaş, “Korona virüsü sürecinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güveni için tüm mesai arkadaşlarımla mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını devam ettiriyor. Bu süreçte gelen çabayı ve gayreti sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir” dedi.

7 bin 395 defa tekrar edilen dezenfektasyon çalışması
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren başta hastaneler, aile sağlık merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere olmak üzere, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, belediye hizmet binaları, kamu kurumları, çeşitli kurum ve kuruluşlar, pazar yerleri, muhtarlık binaları, ibadethaneler, minibüs, taksi durakları ve araçları ile talep gelen her yerde dezenfeksiyon işlemlerini yürüten İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, ilçede toplamda 7 bin 395 defa tekrar edilen dezenfekte çalışması ile korona virüsün yayılım hızının önüne geçti.

2 bin 300 kg dezenfektan, 12 bin 400 maske
Dört koldan yürütülen çalışmalara, muhtarlıklardan, apartman yönetimlerinden ve vatandaştan gelen başvuruları da hassasiyetle dikkate alan ekipler, Kovid19 pozitif vaka bulunan bin 765 yerleşim yerini, çocukların hoşça vakit geçirdiği park ve oyun alanlarını bin 887 defa, kamu binalarını 953 defa, çalışan hizmet veren iş yerlerini 693 defa dezenfeksiyon etti. Çalışmalar esnasında 2 bin 300 kg dezenfektan ve 12 bin 400 adet ücretsiz maske dağıtımıyla halk sağlığının önemsendiğini ortaya koydu.
Yapılan hizmetler doğrultusunda çalışan belediye personeline sağlık hizmetiyle anında müdahale eden Sağlık İşleri Müdürlüğü en çok yaralanmalar, tansiyon düşmesi ve yükselmesi, diyabet, pansuman, trigliseridkolesterolşeker ölçümü, kronik hastalıklar gibi çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle polikliniğe başvuran 2 bin 70 çalışanın ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra gerekli görülen hasta ve yaralılar için daha ileri tetkik ve tedavi için hastanelere sevkini sağladı.
Sokak hayvanlarının yanı sıra kent merkezinden uzaktaki can dostlarına şefkat elini uzatan Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu 8 kişiden oluşan ve 7/24 görev yapan “Acil Müdahale Ekibi” ile ilçede hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış 5683 sokak hayvanını bakım ve tedavilerinin yapılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine teslim etti. Her fırsatta sokak hayvanlarının yardımına yetişen ekipler, yazın kavurucu sıcakları kışın ise dondurucu soğuklarda da yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarını da unutmadı. Bu kapsamda ilçede yürütülen rutin hizmetler ile 47 adet besleme ünitesi,705 kg kedi maması, bin 905 kg köpek mamasını aylık besleme yaparak can dostlarını aç ve açıkta kalmaması için çalışmalarına devam etti.

“Can dostlarımız için örnek projelerimizle öncü olduk”
İlkadım’da sadece vatandaşların huzuru ve mutluluğu için değil can dostların da mutluluğu için çalıştıklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Hayvan dostu belediyecilik’ anlayışıyla hareket ederek, can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Örnek projelerimizle, öncü olduk. Vatandaşlarca uygun olmayan noktalara bırakılan ve hijyenik olmayan hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit eden yapı ve besleme düzenlerini kaldırarak modern su ve mama ihtiyacını aynı anda karşılayan besleme ünitelerini kent merkezinde tespit edilen müsait alanlara yerleşimini yaptık. Ekiplerimiz hafta da 3 kez bu besleme odaklarının temizliğini ve mama takviyesi ile aksatmadan devam ettiriyor” diye konuştu.

“Sokak kedilerimiz de unutmuyor onlar için yaşam desteği oluyoruz”
Kedilerin de unutulmadığını dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:
“Sokak kedilerimiz için 38 tane ev hazırladık. Muhtarlarımızla birlikte sokak hayvanlarımızın yoğun olduğu bölgelerde, gönüllü beslemecilerimizle birlikte tespit edilen yerlere kedi evlerini yerleştiriyoruz. Muhtarlarımızla her konuda olduğu gibi bu konuda da istişareler yaparak Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle ortak çalışmalar yürütüyor. Sokağımızın kedisi, sokağımızın köpeği düşüncesiyle sokak hayvanlarına sevgiyi ön plana çıkarak çalışmalarımız devam ediyor.”

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