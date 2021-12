Çiftçilere badem ve muşmula fidanı desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ‘Gelir Kaynaklarının Arttırılması Projesi’ kapsamında Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinde üreticilere toplam 640 adet badem ve muşmula fidanı dağıttı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve nitelikli tarımın geliştirilmesi hedefiyle kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı başta olmak üzere her konuda çiftçilerin yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Destek kapsamında 19 Mayıs ve Kavak'ta üreticilere 640 adet badem ve muşmula fidanı dağıtıldı. Bugüne kadar da 1 milyon fidan üreticilerle buluşturuldu.



“Samsun tarımda da marka olacak”

Katma değeri yüksek ürünler noktasında belediyenin önemli yatırımları olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun tarım alanında çok zengin bir yapıya sahip. Tarımın daha iyi yerlere gelmesi ve nitelikli tarımın artması için Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerin yanında yer alan projelerimize devam edeceğiz. Şehri her konuda olduğu gibi katma değeri yüksek tarımda da bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



“1 milyon fidan üreticilerle buluşturuldu”

Üreticilere toplamda 1 milyon fidan dağıtıldığının altını çizen Başkan Demir, “Bugüne kadar 1 milyon fidanı üreticilerimizle buluşturduk. Bunun yanı sıra tohum desteklerimiz, ekipman desteklerimiz sürekli devam ediyor. Her zaman tarım diyoruz, üretim diyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektör" diye konuştu.

Dağıtılan badem ve muşmula fidanlarının sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise muşmula ve bademin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.